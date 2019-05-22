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22 мая 2019, 16:48



Таймырцы привезли награды с международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера 2019».

В рамках конкурса «Лучшее произведение национального народного искусства» в номинации «Национальный костюм» первое место завоевала мастерица из Дудинки Любовь Столыпина, лауреатом конкурса в номинации «Вышивка и изделия из бисера» стала Зинаида Ядне, мастерица из посёлка Носок. В номинации «Художественная обработка кости и рога» специальный приз получил Афанасий Чуприн, косторез из посёлка Попигай. Кроме того, в рамках выставки-ярмарки состоялся Всероссийский фестиваль национальных культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Кочевье Севера», где приняли участие более 15 творческих коллективов из 14 регионов России. По итогам фестиваля в номинации «Горловое пение» первое место завоевал участник нганасанской фольклорно-этнической группы «Дентэдиэ» Алексей Чунанчар. Также в конкурсе «Северные виды спорта» в дисциплине «Перетягивание палки» первые места завоевали студент таймырского колледжа Сергей Охотин и учащаяся дудинской школы № 1 Ольга Панова, в дисциплине «Прыжки через нарты» Сергей стал третьим. Также программа фестиваля включала в себя конкурс «Песенно-танцевальное творчество», по итогам которого хореографический ансамбль «Таймыр» под руководством Владимира Сигунея завоевал второе место в номинации «Танцевальное искусство». В конкурсе «Полярный стиль» творческая мастерская «Элден» удостоена «Специального приза» в номинации «Молодёжная и детская коллекция», в номинации «Традиционная коллекция» второе место завоевала мастерица Любовь Столыпина, которая представила на суд жюри комплекты женской, мужской и детской одежды и обуви КМНС. Диана Штарк также отмечена «Специальным призом» за лучший аксессуар для мужского костюма. Фото с официального портала Таймырского автономного округа

Просмотров:170 В Москве подвели итоги XIV Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России», в которой участвовали 20 северных регионов России. Как сообщили в администрации Таймыра, по итогам выставки-ярмарки в конкурсе «Лучшая региональная экспозиция» экспозиция Красноярского края, которую представили таймырцы, завоевала второе место. В рамках экспозиции было организовано этностойбище, представлены изделия народного творчества коренных малочисленных народов Таймыра, проведены мастер-классы мастериц декоративно-прикладного искусства, мастера-костореза. Украшением экспозиции стали традиционные костюмы коренных малочисленных народов Севера.В рамках конкурса «Лучшее произведение национального народного искусства» в номинации «Национальный костюм» первое место завоевала мастерица из Дудинки Любовь Столыпина, лауреатом конкурса в номинации «Вышивка и изделия из бисера» стала Зинаида Ядне, мастерица из посёлка Носок. В номинации «Художественная обработка кости и рога» специальный приз получил Афанасий Чуприн, косторез из посёлка Попигай.Кроме того, в рамках выставки-ярмарки состоялся Всероссийский фестиваль национальных культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Кочевье Севера», где приняли участие более 15 творческих коллективов из 14 регионов России. По итогам фестиваля в номинации «Горловое пение» первое место завоевал участник нганасанской фольклорно-этнической группы «Дентэдиэ» Алексей Чунанчар. Также в конкурсе «Северные виды спорта» в дисциплине «Перетягивание палки» первые места завоевали студент таймырского колледжа Сергей Охотин и учащаяся дудинской школы № 1 Ольга Панова, в дисциплине «Прыжки через нарты» Сергей стал третьим.Также программа фестиваля включала в себя конкурс «Песенно-танцевальное творчество», по итогам которого хореографический ансамбль «Таймыр» под руководством Владимира Сигунея завоевал второе место в номинации «Танцевальное искусство». В конкурсе «Полярный стиль» творческая мастерская «Элден» удостоена «Специального приза» в номинации «Молодёжная и детская коллекция», в номинации «Традиционная коллекция» второе место завоевала мастерица Любовь Столыпина, которая представила на суд жюри комплекты женской, мужской и детской одежды и обуви КМНС. Диана Штарк также отмечена «Специальным призом» за лучший аксессуар для мужского костюма.Фото с официального портала Таймырского автономного округа