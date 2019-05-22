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22 мая 2019, 17:05



Законопроект об «общем котле» регионального фонда капитальных ремонтов отправлен на доработку.

Министерство сообщает, что чиновникам нужно время на доработку законопроекта - текущая версия документа выглядит «сырой», депутаты муниципалитетов края выражали претензии слабо прописанному механизму перераспределения денежных средств. Дальше других пошли депутаты норильского горсовета: они направили в Заксобрание предложение исключить Норильск из краевого «общего котла». Пока же законопроект отложен на неопределённый срок, норильчанам волноваться нечего. Фото Ирины Яринской

Просмотров:167 На заседании комитета по строительству и ЖКХ Законодательного собрания из рабочей повестки был исключён вопрос о так называемом «общем котле» фонда капитальных ремонтов. Отложить рассмотрение и дальнейшее продвижение закона ко второму чтению предложили не региональные депутаты. Инициатором стало краевое министерство промышленности, энергетики и ЖКХ – автор проекта.Министерство сообщает, что чиновникам нужно время на доработку законопроекта - текущая версия документа выглядит «сырой», депутаты муниципалитетов края выражали претензии слабо прописанному механизму перераспределения денежных средств. Дальше других пошли депутаты норильского горсовета: они направили в Заксобрание предложение исключить Норильск из краевого «общего котла». Пока же законопроект отложен на неопределённый срок, норильчанам волноваться нечего.Фото Ирины Яринской