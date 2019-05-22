Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 мая 2019, 17:25



На 83-м году жизни ушел историк и летописец Михаил Важнов.

Михаил Важнов - кандидат исторических наук, ветеран труда, обладатель десятка знаков почёта, медалей и почётных грамот за заслуги перед городом и комбинатом. Он был автором свыше двадцати книг о Норильске - не считая научных и учебно-методических статей и монографий. Два года назад город ответил Михаилу Важнову взаимностью: 8 ноября 2016-го ему присвоили звание почётного гражданина Норильска. В Норильск Важнов приехал в 1959 году после окончания геологоразведочного института. Молодой москвич, как и многие другие новоиспечённые норильчане, был уверен, что отработает здесь три года и вернётся в столицу. Остался на сорок лет. Начинал в Норильской геологоразведочной экспедиции, но через пять лет ушёл в "Талнахстрой", занимался комсомольской и партийной работой. Почти 20 лет - с 1975-го по 1995-й - Михаил Яковлевич преподавал в Норильском индустриальном институте, возглавляя одну из обществоведческих кафедр. Первая из его книг о нашем городе - "К северу от Норильска" - вышла в 1978 году. Она рассказывала о работе парторганизации в Талнахе. Затем интересы автора всё больше смещались в историческую плоскость. С 1980-х он начал работать над темой судеб норильчан, участвовавших в Великой Отечественной войне, эту работу он продолжал до последнего. Долг перед геологами, который Важнов считал на своей совести в связи уходом из профессии, он сполна вернул, написав две книги об истории разведки полезных ископаемых на Таймыре. Это единственные в своём роде столь подробные труды. Отдельный вопрос - жизнь Норильска во времена перестройки, структурные изменения крупнейшего промышленного комплекса в эту сложную эпоху - был подробно описан сразу в нескольких книгах Важнова. Михаил Важнов выпустил и несколько биографических книг, где поведал о важных для Норильска людях, чьи истории ещё не были рассказаны и ждали своего часа. Так, буквально из небытия он извлёк фигуру первого директора норильского строительства Владимира Матвеева, незаслуженно забытого, погибшего в лагере и считавшегося вредителем и саботажником. Не менее интересна и личность журналиста Евгения Рябчикова, одного из первых норильских журналистов и публицистов, - ещё одного героя книги Михаила Важнова. В последние годы писатель работал над биографиями одного из руководителей металлургического цеха Александра Мингажева и руководителя горнорудного управления Казбека Каргинова... Михаил Важнов был удивительно работоспособен. Он настойчиво, пытливо и кропотливо собирал информацию по крупицам. Каждый факт, каждое своё слово подкреплял документами, фотографиями, воспоминаниями очевидцев. Его труд - это ежедневный исследовательский подвиг, исполненный любовью к нашему городу и беспокойством за его судьбу. Фото Марины Хорошевской

Просмотров:185 Ушёл человек, знавший наш город так, как сейчас, наверное, его не знает уже никто. Он был историком и летописцем Норильска. Его имя ещё при жизни встало в один ряд с Трофимом Гармашом, Владимиром Лебединским, Анатолием Львовым.Михаил Важнов - кандидат исторических наук, ветеран труда, обладатель десятка знаков почёта, медалей и почётных грамот за заслуги перед городом и комбинатом. Он был автором свыше двадцати книг о Норильске - не считая научных и учебно-методических статей и монографий. Два года назад город ответил Михаилу Важнову взаимностью: 8 ноября 2016-го ему присвоили звание почётного гражданина Норильска.В Норильск Важнов приехал в 1959 году после окончания геологоразведочного института. Молодой москвич, как и многие другие новоиспечённые норильчане, был уверен, что отработает здесь три года и вернётся в столицу. Остался на сорок лет. Начинал в Норильской геологоразведочной экспедиции, но через пять лет ушёл в "Талнахстрой", занимался комсомольской и партийной работой. Почти 20 лет - с 1975-го по 1995-й - Михаил Яковлевич преподавал в Норильском индустриальном институте, возглавляя одну из обществоведческих кафедр.Первая из его книг о нашем городе - "К северу от Норильска" - вышла в 1978 году. Она рассказывала о работе парторганизации в Талнахе. Затем интересы автора всё больше смещались в историческую плоскость. С 1980-х он начал работать над темой судеб норильчан, участвовавших в Великой Отечественной войне, эту работу он продолжал до последнего. Долг перед геологами, который Важнов считал на своей совести в связи уходом из профессии, он сполна вернул, написав две книги об истории разведки полезных ископаемых на Таймыре. Это единственные в своём роде столь подробные труды. Отдельный вопрос - жизнь Норильска во времена перестройки, структурные изменения крупнейшего промышленного комплекса в эту сложную эпоху - был подробно описан сразу в нескольких книгах Важнова.Михаил Важнов выпустил и несколько биографических книг, где поведал о важных для Норильска людях, чьи истории ещё не были рассказаны и ждали своего часа. Так, буквально из небытия он извлёк фигуру первого директора норильского строительства Владимира Матвеева, незаслуженно забытого, погибшего в лагере и считавшегося вредителем и саботажником. Не менее интересна и личность журналиста Евгения Рябчикова, одного из первых норильских журналистов и публицистов, - ещё одного героя книги Михаила Важнова. В последние годы писатель работал над биографиями одного из руководителей металлургического цеха Александра Мингажева и руководителягорнорудного управления Казбека Каргинова...Михаил Важнов был удивительно работоспособен. Он настойчиво, пытливо и кропотливо собирал информацию по крупицам. Каждый факт, каждое своё слово подкреплял документами, фотографиями, воспоминаниями очевидцев. Его труд - это ежедневный исследовательский подвиг, исполненный любовью к нашему городу и беспокойством за его судьбу.Фото Марины Хорошевской