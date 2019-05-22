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22 мая 2019, 17:43



В Дудинке открылась выставка «Ангелы, к которым можно прикоснуться». Теперь живопись можно не только видеть, но и чувствовать руками.

В экспозиции представлены 30 флок-картин, дающих возможность тактильного восприятия изображения, в результате чего каждому зрителю можно прикоснуться к понравившемуся экспонату - ангелу. Проект «Ангелы мира» - международный художественный арт-проект, действующий с 2014 года и возникший в Красноярске. Его организаторы запланировали к 2020 году собрать 365 картин с изображением ангела-хранителя от художников разных городов и стран, - своеобразный «Календарь ангелов», форматом метр на метр. За 5 лет в проекте уже приняли участие более 258 художников из 23 стран. 77 картин выставляется в Европе, остальные - в России. Выставки посетило в общей сложности более 285 тысяч человек. «Проект не привязан к какой-то конкретной религии, - рассказал на открытии выставки PR-директор международного арт-проекта «Ангелы мира» Олег Ровда, - он о любви, вдохновении, благодарности и единстве. В мире много негативных событий, много насилия и военных столкновений. Мы хотим с помощью этого проекта привнести в мир больше добра, любви, душевного тепла и света». Кстати, на творческой встрече с Олегом Ровда в день открытия выставки, 17 мая, посетители ТДНТ узнали интересные истории из жизни арт-проекта, а также смогли поучаствовать в написании общей картины «Ангел Дудинки» - нарисовать одно из пёрышек на крыле ангела и загадать желание. Яркая, позитивная, путешествующая по миру, постоянно пополняющаяся новыми работами выставка «Ангелы мира» будет работать в Дудинке до 1 сентября 2019 года.

Просмотров:202 На днях в Таймырском доме народного творчества открылась уникальная выставка тактильных картин международного арт-проекта «Ангелы мира» - «Ангелы, к которым можно прикоснуться».В экспозиции представлены 30 флок-картин, дающих возможность тактильного восприятия изображения, в результате чего каждому зрителю можно прикоснуться к понравившемуся экспонату - ангелу.Проект «Ангелы мира» - международный художественный арт-проект, действующий с 2014 года и возникший в Красноярске. Его организаторы запланировали к 2020 году собрать 365 картин с изображением ангела-хранителя от художников разных городов и стран, - своеобразный «Календарь ангелов», форматом метр на метр.За 5 лет в проекте уже приняли участие более 258 художников из 23 стран. 77 картин выставляется в Европе, остальные - в России. Выставки посетило в общей сложности более 285 тысяч человек.«Проект не привязан к какой-то конкретной религии, - рассказал на открытии выставки PR-директор международного арт-проекта «Ангелы мира» Олег Ровда, - он о любви, вдохновении, благодарности и единстве. В мире много негативных событий, много насилия и военных столкновений. Мы хотим с помощью этого проекта привнести в мир больше добра, любви, душевного тепла и света».Кстати, на творческой встрече с Олегом Ровда в день открытия выставки, 17 мая, посетители ТДНТ узнали интересные истории из жизни арт-проекта, а также смогли поучаствовать в написании общей картины «Ангел Дудинки» - нарисовать одно из пёрышек на крыле ангела и загадать желание.Яркая, позитивная, путешествующая по миру, постоянно пополняющаяся новыми работами выставка «Ангелы мира» будет работать в Дудинке до 1 сентября 2019 года.