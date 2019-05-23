Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 мая 2019, 12:01



Сборная края по северному многоборью – победитель ЧР-2019.

Соревнования проходили в апреле в Якутске. В них приняли участие 164 спортсмена из девяти регионов России. Наша сборная была признана лучшей в командном зачёте. Так, Павел Земцов занял первое место в тройном прыжке. Анастасия Богаткова победила по сумме многоборья, завоевав четыре медали в отдельных видах и установив новый рекорд России. Эдуард Комаров первенствовал в прыжках через нарты и завоевал бронзовую медаль в беге с палкой. Виктория Кожина стала серебряным призёром среди женщин по сумме многоборья. Депутаты ЗС высоко оценили достижения земляков, вручили им благодарственные письма и памятные сувениры. «Сегодня Красноярский край уделяет большое внимание зимним видам спорта, но мне кажется, что национальным видам спорта, в которые вы вкладываете свои силы и душу, должно уделяться ещё большее внимание, — сказал Дмитрий Свиридов. — Это направление должно развиваться, как и взаимодействие между регионами, которые культивируют эти виды спорта. Думаю, профильные комитеты Законодательного собрания приложат к этому все усилия. Хочу от всего большого коллектива краевого парламента поблагодарить вас за успешное выступление и за то, что защитили честь края». Фото предоставлено управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания края.

Просмотров:209 Председатель Законодательного собрания Дмитрий Свиридов и депутаты краевого парламента поздравили сборную Красноярского края — победителей чемпионата России по северному многоборью 2019 года, сообщает управление по информации и общественным связям ЗС.Соревнования проходили в апреле в Якутске. В них приняли участие 164 спортсмена из девяти регионов России. Наша сборная была признана лучшей в командном зачёте. Так, Павел Земцов занял первое место в тройном прыжке. Анастасия Богаткова победила по сумме многоборья, завоевав четыре медали в отдельных видах и установив новый рекорд России. Эдуард Комаров первенствовал в прыжках через нарты и завоевал бронзовую медаль в беге с палкой. Виктория Кожина стала серебряным призёром среди женщин по сумме многоборья.Депутаты ЗС высоко оценили достижения земляков, вручили им благодарственные письма и памятные сувениры.«Сегодня Красноярский край уделяет большое внимание зимним видам спорта, но мне кажется, что национальным видам спорта, в которые вы вкладываете свои силы и душу, должно уделяться ещё большее внимание, — сказал Дмитрий Свиридов. — Это направление должно развиваться, как и взаимодействие между регионами, которые культивируют эти виды спорта. Думаю, профильные комитеты Законодательного собрания приложат к этому все усилия. Хочу от всего большого коллектива краевого парламента поблагодарить вас за успешное выступление и за то, что защитили честь края».Фото предоставлено управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания края.