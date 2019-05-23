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23 мая 2019, 12:23



«Норникель» приступил к защите корпоративных информационных систем.

Компания с 2014 г. автоматизирует ключевые бизнес-процессы на базе системы SAP ERP во всех своих подразделениях. В январе 2019 г. завершено тиражирование единой системы управления предприятием, что обеспечило охват всей производственной цепочки компании в единой операционной модели на базе централизованной ERP-платформы. По словам начальника управления защиты IT-инфраструктуры Андрея Кульпина, столь масштабная цифровая трансформация потребовала разработки и внедрения надёжной современной системы защиты SAP. «Для выявления уязвимостей и построения стратегии защиты был выполнен аудит безопасности SAP-систем «Норникеля», проведено сравнение отечественных и зарубежных продуктов. По итогам выбран программный комплекс SafeERP российской компании «Газинформсервис». Продукт обеспечивает контроль защищённости SAP-систем, а также позволяет следить за соответствием конфигураций систем установленным требованиям, выполнять контроль целостности объектов и статический анализ программного кода. Такие решения станут модельными и позволят защитить корпоративные системы не только предприятий горно-металлургической отрасли, но и других компаний с разветвлённой структурой бизнеса», - заявил Кульпин. Комментируя итоги первого этапа внедрения системы SafeERP, заместитель генерального директора ООО «Газинформсервис» Александр Погребной отметил, что главным основным результатом внедрения программного комплекса SafeERP в ГК «Норникель» стало обеспечение автоматизации функций контроля соответствия систем SAP требованиям корпоративных стандартов безопасности. Программный комплекс SafeERP тестировался подразделениями информационной безопасности предприятий «Норникеля» в течение года, внедрение системы велось командой компании «Газинформсервис» при непосредственном участии специалистов ГК «Норникель». Фото 1line.info

Просмотров:264 «Норникель» и «Газинформсервис» завершили первый этап построения защиты корпоративной ERP-системы «Норникеля», что позволит обеспечить автоматизацию функций контроля всех систем SAP, сообщается на портале 1line.info.Компания с 2014 г. автоматизирует ключевые бизнес-процессы на базе системы SAP ERP во всех своих подразделениях. В январе 2019 г. завершено тиражирование единой системы управления предприятием, что обеспечило охват всей производственной цепочки компании в единой операционной модели на базе централизованной ERP-платформы.По словам начальника управления защиты IT-инфраструктуры Андрея Кульпина, столь масштабная цифровая трансформация потребовала разработки и внедрения надёжной современной системы защиты SAP.«Для выявления уязвимостей и построения стратегии защиты был выполнен аудит безопасности SAP-систем «Норникеля», проведено сравнение отечественных и зарубежных продуктов. По итогам выбран программный комплекс SafeERP российской компании «Газинформсервис». Продукт обеспечивает контроль защищённости SAP-систем, а также позволяет следить за соответствием конфигураций систем установленным требованиям, выполнять контроль целостности объектов и статический анализ программного кода. Такие решения станут модельными и позволят защитить корпоративные системы не только предприятий горно-металлургической отрасли, но и других компаний с разветвлённой структурой бизнеса», - заявил Кульпин.Комментируя итоги первого этапа внедрения системы SafeERP, заместитель генерального директора ООО «Газинформсервис» Александр Погребной отметил, что главным основным результатом внедрения программного комплекса SafeERP в ГК «Норникель» стало обеспечение автоматизации функций контроля соответствия систем SAP требованиям корпоративных стандартов безопасности.Программный комплекс SafeERP тестировался подразделениями информационной безопасности предприятий «Норникеля» в течение года, внедрение системы велось командой компании «Газинформсервис» при непосредственном участии специалистов ГК «Норникель».Фото 1line.info