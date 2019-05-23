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23 мая 2019, 12:28



За сутки кромка льда на Енисее продвинулась на 50 километров и сегодня находится примерно в 40-50 километрах выше посёлка Верещагино.

Фото Владимира Макушкина

Просмотров:407 Граница льда на Енисее сегодня приблизилась к Дудинке на расстояние 780 километров, на 200 километров ниже по течению. Уровень воды в районе столицы Таймыра за сутки поднялся на 19 см и составляет 615 см. В Потапово уровень воды находится на отметке 234 см, появились забереги. В нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС уровень воды достиг 600 см.Фото Владимира Макушкина