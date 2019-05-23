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23 мая 2019, 14:00



Поцарапал самолет - отвечай! Глава буксировочной бригады аэропорта «Норильск» отстранен от работы.

27 марта при буксировке воздушного судна тягач задел платформу телескопического трапа, из-за чего на лакокрасочном покрытии фюзеляжа осталась царапина. Прокуратура инициировала проверку, которая установила, что инцидент случился из-за неисполнения сотрудниками аэропорта требований закона, регламентирующих порядок обслуживания воздушных судов в сложных метеоусловиях. В частности, места стоянок самолетов были не достаточно хорошо очищены от снега. Помимо этого, детальный разбор ситуации выявил отсутствие взаимодействия между аэропортовыми подразделениями, которые занимаются обслуживанием воздушных судов. Прокуратура вынесла гендиректору аэропорта «Норильск» представление, рассмотрев которое, тот выделил дополнительную снегоуборочную технику и внес поправки в инструкции по взаимодействию аэропортовых служб. Также руководитель буксировочной бригады аэропорта отстранен от проведения работ для прохождения дополнительной подготовки. Фото из архива ЗП

Просмотров:298 Прокуратура завершила проверку инцидента с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar в аэропорту «Норильск», сообщил исполняющий обязанности Западно-Сибирского транспортного прокурора Илья Сухоносов.27 марта при буксировке воздушного судна тягач задел платформу телескопического трапа, из-за чего на лакокрасочном покрытии фюзеляжа осталась царапина. Прокуратура инициировала проверку, которая установила, что инцидент случился из-за неисполнения сотрудниками аэропорта требований закона, регламентирующих порядок обслуживания воздушных судов в сложных метеоусловиях. В частности, места стоянок самолетов были не достаточно хорошо очищены от снега. Помимо этого, детальный разбор ситуации выявил отсутствие взаимодействия между аэропортовыми подразделениями, которые занимаются обслуживанием воздушных судов.Прокуратура вынесла гендиректору аэропорта «Норильск» представление, рассмотрев которое, тот выделил дополнительную снегоуборочную технику и внес поправки в инструкции по взаимодействию аэропортовых служб. Также руководитель буксировочной бригады аэропорта отстранен от проведения работ для прохождения дополнительной подготовки.Фото из архива ЗП