Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
23 мая 2019, 14:00

Поцарапал самолет - отвечай! Глава буксировочной бригады аэропорта «Норильск» отстранен от работы.


Прокуратура завершила проверку инцидента с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar в аэропорту «Норильск», сообщил исполняющий обязанности Западно-Сибирского транспортного прокурора Илья Сухоносов.
27 марта при буксировке воздушного судна тягач задел платформу телескопического трапа, из-за чего на лакокрасочном покрытии фюзеляжа осталась царапина. Прокуратура инициировала проверку, которая установила, что инцидент случился из-за неисполнения сотрудниками аэропорта требований закона, регламентирующих порядок обслуживания воздушных судов в сложных метеоусловиях. В частности, места стоянок самолетов были не достаточно хорошо очищены от снега. Помимо этого, детальный разбор ситуации выявил отсутствие взаимодействия между аэропортовыми подразделениями, которые занимаются обслуживанием воздушных судов.
Прокуратура вынесла гендиректору аэропорта «Норильск» представление, рассмотрев которое, тот выделил дополнительную снегоуборочную технику и внес поправки в инструкции по взаимодействию аэропортовых служб. Также руководитель буксировочной бригады аэропорта отстранен от проведения работ для прохождения дополнительной подготовки.
Фото из архива ЗП
Просмотров:298
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 24 мая 2019 
10:02   В 15-летний юбилей в благотворительном фонде «69 параллель» по традиции подводят некоторые итоги работы.

 23 мая 2019 
18:54   Молодёжь приглашают принять участие в Международном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы. 18:24   На турнире Arctic Curling Cup, проходящем в Дудинке, сыграны первые матчи.
18:22   Сегодня в 23-й школе прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню биологического многообразия. 17:21   Благотворительный фонд «69 параллель» отметил своё 15-летие. Главный подарок для фонда – это когда у его подопечных всё хорошо.
17:01   Персональную выставку «Спасибо вам, учителя» и авторские портреты в подарок педагогам гимназии № 5 оставила ученица, прощаясь с начальной школой. 16:19   Ровно через месяц, 23 июня, в Норильске пройдут выпускные вечера.
15:31   Для норильских 11-классников прозвенел последний звонок – раньше всех в Красноярском крае. 15:28   Сегодня в Дудинку прилетели на традиционный этап мирового тура по кёрлингу WCT Arctic Curling Cup команды-участницы.
15:04   80-летие отпраздновал один из авторов геологических карт района Норильска. 14:02   Последний день мая в Норильске станет Днем бесплатной юридической помощи.
14:01   Житель Норильска заплатил около полумиллиона рублей за избиение бывшего друга. 14:00   В Норильске определены предприятия с лучшей организацией работы по охране труда.
14:00   Поцарапал самолет - отвечай! Глава буксировочной бригады аэропорта «Норильск» отстранен от работы. 12:28   За сутки кромка льда на Енисее продвинулась на 50 километров и сегодня находится примерно в 40-50 километрах выше посёлка Верещагино.
12:23   «Норникель» приступил к защите корпоративных информационных систем. 12:01   Сборная края по северному многоборью – победитель ЧР-2019.

 22 мая 2019 
17:43   В Дудинке открылась выставка «Ангелы, к которым можно прикоснуться». Теперь живопись можно не только видеть, но и чувствовать руками. 17:25   На 83-м году жизни ушел историк и летописец Михаил Важнов.
17:05   Законопроект об «общем котле» регионального фонда капитальных ремонтов отправлен на доработку. 16:48   Таймырцы привезли награды с международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера 2019».
16:06   Норильчане могут войти в кадровый резерв инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». 16:00   Три северные территории объединяются в один туристический кластер.
15:16   На заседании комитета по строительству и ЖКХ депутаты Заксобрания края признали неэффективной работу регионального фонда капитальных ремонтов. 15:10   Меньше 20 часов осталось до открытия Арктического кубка по кёрлингу.
13:27   Два норильских спектакля будут представлены в Геленджике на театральном фестивале «Кварталы искусств». 12:30   МФК «Норильский никель» покинули четыре игрока.
12:29   Семилетняя Олеся Сасова стала единственной норильчанкой, победившей в краевом конкурсе одарённых детей. 09:57   Норильские парламентарии согласовали изменения в Правила землепользования и застройки города.

 21 мая 2019 
18:24   Завтра мастер-план города будет представлен всем норильчанам – презентация состоится в 18.00 в НГИИ. 18:22   Норильчанин занял призовое место на престижном международном турнире по вольной борьбе.
17:53   На сессии Норильского горсовета одобрено включение в программу приватизации на этот год бывшей гостинки на ул. Таймырской, 6. 17:25   «Перемена начинается с тебя». В Норильске прошла сессия нового образовательного проекта «Перемена».
17:10   В аппарате правительства края стажировку пройдут 130 студентов. 16:23   Кромка льда на Енисее, судя по снимкам со спутника, в 832 километрах от Дудинки.
16:18   В Дудинке всё готово к старту этапа мирового тура по кёрлингу Arctic Curling Cup. 15:37   В течение этого и следующего годов на модернизацию библиотек в Красноярском крае планируется потратить 50 миллионов рублей.
12:03   Монтаж временной водопропускной трубы на автодороге Норильск-Алыкель завершён в сжатые сроки. 12:02   Очисткой Арктики от мусора занимается Министерство обороны страны.
11:30   Норильск в числе первых городов края, в сферу горхозяйства которых планируют внедрить цифровые технологии. 10:20   Современные тенденции развития гостиничного бизнеса обсудили в Агентстве развития Норильска.

 20 мая 2019 
17:13   Ледоход в 880 километрах от Дудинки. За выходные кромка льда приблизилась к нам на сотню километров. 16:17   Дом детского творчества Кайеркана закрыл творческий сезон большим концертом, в котором ребята продемонстрировали всё, чему научились за год.
16:13   В Талнахе выявили сильнейших боксёров в рамках турнира «Первый ринг». 15:52   Норильчане отметили наступление полярного дня.
15:15   Вчера в Норильске начался полярный день. 15:10   Библиотеку на Котульского, 15, ждёт впечатляющее обновление.
15:09   23 начинающих бизнесмена Норильска прошли курс «Азбука предпринимателя». 13:56   В России начнут по-новому считать плату за отопление.
13:53   В Норильске прошло первое посвящение в активисты Российского движения школьников.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх