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23 мая 2019, 14:00



В Норильске определены предприятия с лучшей организацией работы по охране труда.

Победителей определяли в 11 группах. Так, самым безопасным промышленным предприятием признано МПО «Норильскавтоматика», строительным - блок стройматериалов, конструкций и цемента ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», транспортным - ПТЖТ Заполярного филиала «Норникеля». В группе «ЖКХ» лидером стало МУП «КОС», в «Культуре» - КДЦ «Юбилейный», в «Спорте» - спортивная школа №2. Среди дошкольных учреждений отличился детский сад № 82 «Сказка», среди общеобразовательных - школа № 37. Победителем в сфере дополнительного образования стала станция юных техников, в здравоохранении – Комплексный центр социального обслуживания населения, лучшим в группе «Прочие организации» признано управление социальной политики администрации города Норильска. Фото Елены Белаловой

Просмотров:282 Смотр-конкурс проходит в городе уже в 14-й раз. В этом году в нём приняли участие 106 предприятий, из них 78 муниципальных учреждений. В прошлом году количество участников было гораздо скромнее - 82 и 55 соответственно.Победителей определяли в 11 группах. Так, самым безопасным промышленным предприятием признано МПО «Норильскавтоматика», строительным - блок стройматериалов, конструкций и цемента ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», транспортным - ПТЖТ Заполярного филиала «Норникеля». В группе «ЖКХ» лидером стало МУП «КОС», в «Культуре» - КДЦ «Юбилейный», в «Спорте» - спортивная школа №2. Среди дошкольных учреждений отличился детский сад № 82 «Сказка», среди общеобразовательных - школа № 37. Победителем в сфере дополнительного образования стала станция юных техников, в здравоохранении – Комплексный центр социального обслуживания населения, лучшим в группе «Прочие организации» признано управление социальной политики администрации города Норильска.Фото Елены Белаловой