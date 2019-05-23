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23 мая 2019, 14:01



Житель Норильска заплатил около полумиллиона рублей за избиение бывшего друга.

В результате суд признал жителя района Талнах виновным в совершении преступления по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Кроме того, за причинение вреда здоровью виновника обязали выплатить пострадавшему 455 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение, сообщили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю. Мужчина не захотел выплачивать бывшему другу компенсацию, что стало поводом для обращения к судебным приставам, которые подвигли обвиняемого на выплату долга в полном объеме. Добавим, что теперь мужчина обязан оплатить исполнительский сбор в размере 31 тысячи рублей за несвоевременное исполнение требований должностного лица.

Просмотров:258 В ходе конфликта один из мужчин нанес своему – уже бывшему - другу несколько ударов в лицо.В результате суд признал жителя района Талнах виновным в совершении преступления по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы.Кроме того, за причинение вреда здоровью виновника обязали выплатить пострадавшему 455 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение, сообщили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.Мужчина не захотел выплачивать бывшему другу компенсацию, что стало поводом для обращения к судебным приставам, которые подвигли обвиняемого на выплату долга в полном объеме.Добавим, что теперь мужчина обязан оплатить исполнительский сбор в размере 31 тысячи рублей за несвоевременное исполнение требований должностного лица.