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23 мая 2019, 14:02



Последний день мая в Норильске станет Днем бесплатной юридической помощи.



Просмотров:230 В пятницу, 31 мая, с 14.00 до 18.00 часов в помещении Многофункционального центра (ул. Нансена, 69, 2-й этаж) состоится День бесплатной юридической помощи. Событие традиционно организовано администрацией Норильска совместно с Ассоциацией юристов России. Консультации по интересующим вопросам горожанам дадут специалисты юридических служб администрации города: управлений социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда, общего и дошкольного образования, потребительского рынка и услуг, по персоналу, управления имущества, отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, представители государственных органов и другие юристы.