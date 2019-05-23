Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 мая 2019, 15:04



80-летие отпраздновал один из авторов геологических карт района Норильска.

В 1970-х годах он возглавлял Норильскую опытно-методическую экспедицию, вёл работы по изучению россыпной золотоносности на полуострове Челюскин и островах Северной Земли, курировал геологическую съемку этого архипелага. Стал полноправным участником открытия перспективной Таймыро-Североземельской золотоносной провинции. С 1987 года Владимир Крюков возглавляет Полярную морскую геологоразведочную экспедицию, на протяжении уже более 40 лет он определяет основные планы и направления производственных и тематических исследований экспедиций в Арктике, Антарктике и Мировом океане. Фото rosnedra.gov.ru

Просмотров:249 Сегодня, 23 мая, исполняется 80 лет советнику генерального директора «Росгеология» заслуженному геологу России Владимиру Дмитриевичу Крюкову. Владимир Крюков работал в Научно-исследовательском институте геологии Арктики (НИИГА), свои первые полевые сезоны начинал коллектором и техником на Таймыре и в районе Нижней Тунгуски. В 1963 году, когда по инициативе Николая Урванцева в Норильске была создана стационарная научно-исследовательская экспедиция НИИГА, Владимир Крюков переехал в наш город. Здесь он работал над составлением геологических карт Северо-Запада Сибирской платформы, в частности района Норильска. Одновременно он возглавил тематические работы по изучению четвертичных отложений Норильского района.В 1970-х годах он возглавлял Норильскую опытно-методическую экспедицию, вёл работы по изучению россыпной золотоносности на полуострове Челюскин и островах Северной Земли, курировал геологическую съемку этого архипелага. Стал полноправным участником открытия перспективной Таймыро-Североземельской золотоносной провинции.С 1987 года Владимир Крюков возглавляет Полярную морскую геологоразведочную экспедицию, на протяжении уже более 40 лет он определяет основные планы и направления производственных и тематических исследований экспедиций в Арктике, Антарктике и Мировом океане.Фото rosnedra.gov.ru