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23 мая 2019, 15:04

80-летие отпраздновал один из авторов геологических карт района Норильска.


Сегодня, 23 мая, исполняется 80 лет советнику генерального директора «Росгеология» заслуженному геологу России Владимиру Дмитриевичу Крюкову. Владимир Крюков работал в Научно-исследовательском институте геологии Арктики (НИИГА), свои первые полевые сезоны начинал коллектором и техником на Таймыре и в районе Нижней Тунгуски. В 1963 году, когда по инициативе Николая Урванцева в Норильске была создана стационарная научно-исследовательская экспедиция НИИГА, Владимир Крюков переехал в наш город. Здесь он работал над составлением геологических карт Северо-Запада Сибирской платформы, в частности района Норильска. Одновременно он возглавил тематические работы по изучению четвертичных отложений Норильского района.
В 1970-х годах он возглавлял Норильскую опытно-методическую экспедицию, вёл работы по изучению россыпной золотоносности на полуострове Челюскин и островах Северной Земли, курировал геологическую съемку этого архипелага. Стал полноправным участником открытия перспективной Таймыро-Североземельской золотоносной провинции.
С 1987 года Владимир Крюков возглавляет Полярную морскую геологоразведочную экспедицию, на протяжении уже более 40 лет он определяет основные планы и направления производственных и тематических исследований экспедиций в Арктике, Антарктике и Мировом океане.
Фото rosnedra.gov.ru

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    Список новостей

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18:54   Молодёжь приглашают принять участие в Международном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы. 18:24   На турнире Arctic Curling Cup, проходящем в Дудинке, сыграны первые матчи.
18:22   Сегодня в 23-й школе прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню биологического многообразия. 17:21   Благотворительный фонд «69 параллель» отметил своё 15-летие. Главный подарок для фонда – это когда у его подопечных всё хорошо.
17:01   Персональную выставку «Спасибо вам, учителя» и авторские портреты в подарок педагогам гимназии № 5 оставила ученица, прощаясь с начальной школой. 16:19   Ровно через месяц, 23 июня, в Норильске пройдут выпускные вечера.
15:31   Для норильских 11-классников прозвенел последний звонок – раньше всех в Красноярском крае. 15:28   Сегодня в Дудинку прилетели на традиционный этап мирового тура по кёрлингу WCT Arctic Curling Cup команды-участницы.
15:04   80-летие отпраздновал один из авторов геологических карт района Норильска. 14:02   Последний день мая в Норильске станет Днем бесплатной юридической помощи.
14:01   Житель Норильска заплатил около полумиллиона рублей за избиение бывшего друга. 14:00   В Норильске определены предприятия с лучшей организацией работы по охране труда.
14:00   Поцарапал самолет - отвечай! Глава буксировочной бригады аэропорта «Норильск» отстранен от работы. 12:28   За сутки кромка льда на Енисее продвинулась на 50 километров и сегодня находится примерно в 40-50 километрах выше посёлка Верещагино.
12:23   «Норникель» приступил к защите корпоративных информационных систем. 12:01   Сборная края по северному многоборью – победитель ЧР-2019.

 22 мая 2019 
17:43   В Дудинке открылась выставка «Ангелы, к которым можно прикоснуться». Теперь живопись можно не только видеть, но и чувствовать руками. 17:25   На 83-м году жизни ушел историк и летописец Михаил Важнов.
17:05   Законопроект об «общем котле» регионального фонда капитальных ремонтов отправлен на доработку. 16:48   Таймырцы привезли награды с международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера 2019».
16:06   Норильчане могут войти в кадровый резерв инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». 16:00   Три северные территории объединяются в один туристический кластер.
15:16   На заседании комитета по строительству и ЖКХ депутаты Заксобрания края признали неэффективной работу регионального фонда капитальных ремонтов. 15:10   Меньше 20 часов осталось до открытия Арктического кубка по кёрлингу.
13:27   Два норильских спектакля будут представлены в Геленджике на театральном фестивале «Кварталы искусств». 12:30   МФК «Норильский никель» покинули четыре игрока.
12:29   Семилетняя Олеся Сасова стала единственной норильчанкой, победившей в краевом конкурсе одарённых детей. 09:57   Норильские парламентарии согласовали изменения в Правила землепользования и застройки города.

 21 мая 2019 
18:24   Завтра мастер-план города будет представлен всем норильчанам – презентация состоится в 18.00 в НГИИ. 18:22   Норильчанин занял призовое место на престижном международном турнире по вольной борьбе.
17:53   На сессии Норильского горсовета одобрено включение в программу приватизации на этот год бывшей гостинки на ул. Таймырской, 6. 17:25   «Перемена начинается с тебя». В Норильске прошла сессия нового образовательного проекта «Перемена».
17:10   В аппарате правительства края стажировку пройдут 130 студентов. 16:23   Кромка льда на Енисее, судя по снимкам со спутника, в 832 километрах от Дудинки.
16:18   В Дудинке всё готово к старту этапа мирового тура по кёрлингу Arctic Curling Cup. 15:37   В течение этого и следующего годов на модернизацию библиотек в Красноярском крае планируется потратить 50 миллионов рублей.
12:03   Монтаж временной водопропускной трубы на автодороге Норильск-Алыкель завершён в сжатые сроки. 12:02   Очисткой Арктики от мусора занимается Министерство обороны страны.
11:30   Норильск в числе первых городов края, в сферу горхозяйства которых планируют внедрить цифровые технологии. 10:20   Современные тенденции развития гостиничного бизнеса обсудили в Агентстве развития Норильска.

 20 мая 2019 
17:13   Ледоход в 880 километрах от Дудинки. За выходные кромка льда приблизилась к нам на сотню километров. 16:17   Дом детского творчества Кайеркана закрыл творческий сезон большим концертом, в котором ребята продемонстрировали всё, чему научились за год.
16:13   В Талнахе выявили сильнейших боксёров в рамках турнира «Первый ринг». 15:52   Норильчане отметили наступление полярного дня.
15:15   Вчера в Норильске начался полярный день. 15:10   Библиотеку на Котульского, 15, ждёт впечатляющее обновление.
15:09   23 начинающих бизнесмена Норильска прошли курс «Азбука предпринимателя». 13:56   В России начнут по-новому считать плату за отопление.
13:53   В Норильске прошло первое посвящение в активисты Российского движения школьников.




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