Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 мая 2019, 15:28



Сегодня в Дудинку прилетели на традиционный этап мирового тура по кёрлингу WCT Arctic Curling Cup команды-участницы.

В беседе с «Заполярной Правдой» россиянка, серебряный и четырежды бронзовый призёр чемпионатов мира, двукратная победительница чемпионата Европы и участница Олимпийских игр, отметила, что рада в очередной раз посетить турнир, который собирает сильнейших участников, и особо подчеркнула: как и прежде, на дудинском льду развернётся нешуточная борьба. - Для всех нас это заключительный турнир в этом сезоне, поэтому команды настроены более чем серьёзно. В Дудинку приехали спортсмены высокого класса, они проделали долгую дорогу и наслаждаться одним лишь участием точно не собираются. Как и прежде, мы нацелены на победу, но нужно понимать, что это спорт, и в спорте, тем более в соперничестве с такими мотивированными соперниками, может случиться всё что угодно, так что проходных матчей точно не будет, - сказала Анна Сидорова. Спортсменка признаётся, что было бы великолепно, если в финале встретятся две российские команды, однако не стоит списывать со счетов многих других участников. Например, серьёзной борьбы следует ожидать в первую очередь от канадок с их скипом Керри Эйнарсон, которые в мировом рейтинге занимают второе место. Сильны шотландки с Ив Мёрхэд, многократной победительницей и призёром чемпионатов мира и Европы, бронзовым призёром Олимпиады-2014. Не менее принципиальная борьба последует и от швейцарок, ведомых неоднократной чемпионкой мира и серебряной медалисткой Олимпиады-2006 Биния Фельчер. - Я с интересом буду следить и за теми, кто только начинает своё спортивное восхождение, – юниорская сборная России и команда Красноярского края. У них достаточно хороший опыт выступлений, - отметила спортсменка. По словам Анны Сидоровой, приезд в Дудинку для неё уникален тем, что на более северной территории ей не приходилось выступать, при этом болельщики всегда тепло поддерживают команды: - Конечно, это не чемпионат мира или Европы, где на площадке одновременно задействованы четыре, а то и пять игровых дорожек. В Дудинке игры проходят на двух дорожках, и в этом, в общем-то, есть своё преимущество: спортсмены чувствуют ещё большее внимание зрителей. Это ни с чем не сравнимое ощущение, тем более когда выступаешь в родных стенах. Мы всегда с большим нетерпением и воодушевлением ждём приезда сюда. Также мы, как и остальные участники турнира, понимаем, что своим визитом на Север привлекаем внимание к нашему виду спорта, который всё ещё не сильно популярен в России. По дороге к Ледовой арене «Таймыр», которая принимает турнир, спортсмены остановились у встречающей гостей города стелы. Там по традиции участников Арктического кубка поприветствовал народный ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро», осенью этого года отмечающий свой 50-летний юбилей, а недавно получивший звание заслуженного коллектива народного творчества. Артисты ансамбля предложили гостям окунуться в атмосферу самобытной культуры Таймыра: пересечь импровизированную черту полярного круга, перепрыгнув через маут и загадав желание. Также спортсмены и участники ансамбля исполнили совместный круговой танец, олицетворяющий дружбу и солнце, постучали в сакральные бубны и повязали на оленьих рогах разноцветные ленты. Спортсменки были приятно удивлены и благодарны такой тёплой встрече. Особый интерес к традициям коренных народов Севера проявили представительницы России и Финляндии. Фото Евгения Павленко

Просмотров:212 Спортсменки и судьи прилетели в Заполярье сегодня рано утром. В аэропорту их встречали журналисты и волонтёры. Одними из первых на северную землю ступили представители команды России во главе со скипом Анной Сидоровой. Они уже участвовали в Arctic Curling Cup два года назад, обыграв в финале команду Дженнифер Джонс из Канады, на тот момент действующую олимпийскую чемпионку.В беседе с «Заполярной Правдой» россиянка, серебряный и четырежды бронзовый призёр чемпионатов мира, двукратная победительница чемпионата Европы и участница Олимпийских игр, отметила, что рада в очередной раз посетить турнир, который собирает сильнейших участников, и особо подчеркнула: как и прежде, на дудинском льду развернётся нешуточная борьба.- Для всех нас это заключительный турнир в этом сезоне, поэтому команды настроены более чем серьёзно. В Дудинку приехали спортсмены высокого класса, они проделали долгую дорогу и наслаждаться одним лишь участием точно не собираются. Как и прежде, мы нацелены на победу, но нужно понимать, что это спорт, и в спорте, тем более в соперничестве с такими мотивированными соперниками, может случиться всё что угодно, так что проходных матчей точно не будет, - сказала Анна Сидорова.Спортсменка признаётся, что было бы великолепно, если в финале встретятся две российские команды, однако не стоит списывать со счетов многих других участников. Например, серьёзной борьбы следует ожидать в первую очередь от канадок с их скипом Керри Эйнарсон, которые в мировом рейтинге занимают второе место. Сильны шотландки с Ив Мёрхэд, многократной победительницей и призёром чемпионатов мира и Европы, бронзовым призёром Олимпиады-2014. Не менее принципиальная борьба последует и от швейцарок, ведомых неоднократной чемпионкой мира и серебряной медалисткой Олимпиады-2006 Биния Фельчер.- Я с интересом буду следить и за теми, кто только начинает своё спортивное восхождение, – юниорская сборная России и команда Красноярского края. У них достаточно хороший опыт выступлений, - отметила спортсменка.По словам Анны Сидоровой, приезд в Дудинку для неё уникален тем, что на более северной территории ей не приходилось выступать, при этом болельщики всегда тепло поддерживают команды:- Конечно, это не чемпионат мира или Европы, где на площадке одновременно задействованы четыре, а то и пять игровых дорожек. В Дудинке игры проходят на двух дорожках, и в этом, в общем-то, есть своё преимущество: спортсмены чувствуют ещё большее внимание зрителей. Это ни с чем не сравнимое ощущение, тем более когда выступаешь в родных стенах. Мы всегда с большим нетерпением и воодушевлением ждём приезда сюда. Также мы, как и остальные участники турнира, понимаем, что своим визитом на Север привлекаем внимание к нашему виду спорта, который всё ещё не сильно популярен в России.По дороге к Ледовой арене «Таймыр», которая принимает турнир, спортсмены остановились у встречающей гостей города стелы. Там по традиции участников Арктического кубка поприветствовал народный ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро», осенью этого года отмечающий свой 50-летний юбилей, а недавно получивший звание заслуженного коллектива народного творчества. Артисты ансамбля предложили гостям окунуться в атмосферу самобытной культуры Таймыра: пересечь импровизированную черту полярного круга, перепрыгнув через маут и загадав желание. Также спортсмены и участники ансамбля исполнили совместный круговой танец, олицетворяющий дружбу и солнце, постучали в сакральные бубны и повязали на оленьих рогах разноцветные ленты.Спортсменки были приятно удивлены и благодарны такой тёплой встрече. Особый интерес к традициям коренных народов Севера проявили представительницы России и Финляндии.Фото Евгения Павленко