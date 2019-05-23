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23 мая 2019, 15:31



Для норильских 11-классников прозвенел последний звонок – раньше всех в Красноярском крае.

Как и каждый год, гремело по школам «Как они быстро летят, школьные годы...», кружились в вальсе девочки в белых фартучках и парни в костюмах, высокие, статные. Были цветы, улыбки, слёзы – всё, без чего не бывает праздника последнего звонка. «Прошло долгих или быстрых 11 лет. Не знаю, как прочно вы запомнили школьные науки, но помнить своих учителей, классного руководителя, друзей, с которыми были дружны, вы точно будете. Я, например, помню их до сих пор, а с одноклассниками мы собираемся по сей день. Хочу сказать вам - не бойтесь экспериментировать, идти разными дорогами, получать рабочие специальности. Всё это в жизни пригодится. Свою дорогу вы обязательно найдёте, главное, чтобы было желание», - напутствовал выпускников Ринат Ахметчин, глава Норильска. Его слова, произнесённые на линейке в школе № 1 им. А. П. Завенягина, адресованы всем выпускникам города. Слова напутствия в этот день говорили учителя, родители и сами выпускники. Последние обращались друг другу и тем, кто теперь останется в каждой школе «за них» - первоклашкам и ближайшим «соседям» 10-классникам, которые в свою очередь обещали не нарушать заповеди школьной жизни, учиться, не забывать баловаться, словом, быть самыми обычными детьми. В этом году из 11 классов города выпускается 1277 ребят. Больше 150 из них претендуют на медаль. Получат ли? Увидим после ЕГЭ. А пока каждому из них есть что отпраздновать, собираясь в последний раз со своими одноклассниками, по которым после они будут скучать и с удовольствием ещё встретятся. Но только после. 10, 20 или 30 лет спустя. Фото Ирины Яринской

Просмотров:284 Прощаясь, выпускники благодарили тех, кто вёл их по сложному пути: своих родителей, крепко державших их за руку все 11 школьных лет; учителей, сумевших стать «вторыми родителями»; школу, где случилось так много.Как и каждый год, гремело по школам «Как они быстро летят, школьные годы...», кружились в вальсе девочки в белых фартучках и парни в костюмах, высокие, статные. Были цветы, улыбки, слёзы – всё, без чего не бывает праздника последнего звонка.«Прошло долгих или быстрых 11 лет. Не знаю, как прочно вы запомнили школьные науки, но помнить своих учителей, классного руководителя, друзей, с которыми были дружны, вы точно будете. Я, например, помню их до сих пор, а с одноклассниками мы собираемся по сей день. Хочу сказать вам - не бойтесь экспериментировать, идти разными дорогами, получать рабочие специальности. Всё это в жизни пригодится. Свою дорогу вы обязательно найдёте, главное, чтобы было желание», - напутствовал выпускников Ринат Ахметчин, глава Норильска. Его слова, произнесённые на линейке в школе № 1 им. А. П. Завенягина, адресованы всем выпускникам города.Слова напутствия в этот день говорили учителя, родители и сами выпускники. Последние обращались друг другу и тем, кто теперь останется в каждой школе «за них» - первоклашкам и ближайшим «соседям» 10-классникам, которые в свою очередь обещали не нарушать заповеди школьной жизни, учиться, не забывать баловаться, словом, быть самыми обычными детьми.В этом году из 11 классов города выпускается 1277 ребят. Больше 150 из них претендуют на медаль. Получат ли? Увидим после ЕГЭ. А пока каждому из них есть что отпраздновать, собираясь в последний раз со своими одноклассниками, по которым после они будут скучать и с удовольствием ещё встретятся. Но только после. 10, 20 или 30 лет спустя.Фото Ирины Яринской