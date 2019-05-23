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23 мая 2019, 16:19



Ровно через месяц, 23 июня, в Норильске пройдут выпускные вечера.

Уже 25 мая выпускникам предстоит сдать первые экзамены – иностранный язык или географию и литературу. Проверки знаний по обязательным дисциплинам пройдут: по математике – 29 мая у одиннадцатиклассников, 6 июня – у 9-х классов; по русскому языку – 28 мая у девятиклассников, 3 июня – в параллели 11-х классов. Выпускные вечера во всех районах Норильска состоятся 23 июня. Фото Ирины Яринской

Просмотров:322 В этом году норильские школы оканчивают 1277 одиннадцатиклассников и 2370 девятиклассников.Уже 25 мая выпускникам предстоит сдать первые экзамены – иностранный язык или географию и литературу. Проверки знаний по обязательным дисциплинам пройдут: по математике – 29 мая у одиннадцатиклассников, 6 июня – у 9-х классов; по русскому языку – 28 мая у девятиклассников, 3 июня – в параллели 11-х классов.Выпускные вечера во всех районах Норильска состоятся 23 июня.Фото Ирины Яринской