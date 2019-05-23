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23 мая 2019, 17:01



Персональную выставку «Спасибо вам, учителя» и авторские портреты в подарок педагогам гимназии № 5 оставила ученица, прощаясь с начальной школой.

Работа над портретами длилась более двух месяцев. Вместе с наставником из «Фаблаба» Надя кропотливо рисовала, поправляла, подбирала краски и прорисовывала портреты. Полученный результат того стоил: портреты никого не оставили равнодушными. Открытие выставки состоялось 18 мая, перед торжественной линейкой, посвящённой окончанию начальной школы. Работы разместились на стенде, перед входом в актовый зал, и каждый желающий мог оценить оригинальность задумки и мастерство юной художницы. По окончании торжественной линейки работы нашли своих героинь. Для Ларисы Марченко и её коллег подарок стал приятной неожиданностью. Лариса Марченко - педагог высшей категории, она 36 лет отдала системе образования, из них 16 лет - гимназии № 5. «Строгая, но добрая» - говорят о ней её воспитанники. Лариса Петровна не давала своим ученикам скучать ни на уроках, ни после них: постоянные походы в музей, кино, театр, библиотеки; а с театральной постановкой «12 месяцев» школьники однажды даже выступили на городском конкурсе театральных групп. Фото гимназии №5

Просмотров:213 Идея нарисовать портреты директора и нескольких педагогов гимназии № 5 пришла ученице 4 «А» класса Надежде Гончаровой. Так девочка поблагодарила любимую школу и своего классного руководителя Ларису Петровну Марченко за годы, когда педагог учила, поддерживала, вдохновляла детей, стала им второй мамой.Работа над портретами длилась более двух месяцев. Вместе с наставником из «Фаблаба» Надя кропотливо рисовала, поправляла, подбирала краски и прорисовывала портреты. Полученный результат того стоил: портреты никого не оставили равнодушными.Открытие выставки состоялось 18 мая, перед торжественной линейкой, посвящённой окончанию начальной школы. Работы разместились на стенде, перед входом в актовый зал, и каждый желающий мог оценить оригинальность задумки и мастерство юной художницы. По окончании торжественной линейки работы нашли своих героинь. Для Ларисы Марченко и её коллег подарок стал приятной неожиданностью.Лариса Марченко - педагог высшей категории, она 36 лет отдала системе образования, из них 16 лет - гимназии № 5. «Строгая, но добрая» - говорят о ней её воспитанники. Лариса Петровна не давала своим ученикам скучать ни на уроках, ни после них: постоянные походы в музей, кино, театр, библиотеки; а с театральной постановкой «12 месяцев» школьники однажды даже выступили на городском конкурсе театральных групп.Фото гимназии №5