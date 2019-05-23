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23 мая 2019, 17:21



Благотворительный фонд «69 параллель» отметил своё 15-летие. Главный подарок для фонда – это когда у его подопечных всё хорошо.

Фонд – это люди, которые, не зная покоя, работают для людей же, поэтому лучший подарок для сотрудников «69 параллели» - это успехи его подопечных, когда у маленьких благополучателей появляется надежда и шанс. Сегодня шанс появился у Юли Котко. Юле всего 11 лет, и она уже знает, что такое бороться за жизнь: год назад врачи диагностировали у девочки атипичный гемолитико-уремический синдром, а теперь появилась возможность сделать ей пересадку почки. Сейчас Юля с мамой уже находится в Московской детской городской клинической больнице № 13 им. Н. Ф. Филатова. 10 июня уже ожидается операция, в которой донором станет мама. Операция бесплатная, но девочка сейчас проходит подготовительные процедуры, и ей необходимы лекарства для поддержания здоровья, а также проведение ежедневного диализа. На всё это нужны немалые средства: в общей сложности необходимо собрать порядка 203 тысяч рублей. Помочь Юле можно: - на сайте Фонда https://bf69.ru, нажав кнопку «Помочь сейчас»; - отправить СМС на номер 3434 с текстом ФОНД69 200 или любой другой суммой пожертвования (средства спишутся со счета телефона); - переведя средства по следующим платежным реквизитам: Банк получателя: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК БИК: 040407627 Корр. счет: 30101810800000000627 Расчёт. счет: 40703810331000000797 ИНН: 2457056084 Получатель: БФ «69 параллель» Фото из семейного архива девочки

Просмотров:198 День рождения отмечали в уютной, семейной обстановке за праздничным столом, вспоминали, как всё начиналось, и удивлялись, как быстро пролетело время, сколько сделано добрых дел и сколько ещё предстоит сделать...Фонд – это люди, которые, не зная покоя, работают для людей же, поэтому лучший подарок для сотрудников «69 параллели» - это успехи его подопечных, когда у маленьких благополучателей появляется надежда и шанс. Сегодня шанс появился у Юли Котко. Юле всего 11 лет, и она уже знает, что такое бороться за жизнь: год назад врачи диагностировали у девочки атипичный гемолитико-уремический синдром, а теперь появилась возможность сделать ей пересадку почки.Сейчас Юля с мамой уже находится в Московской детской городской клинической больнице № 13 им. Н. Ф. Филатова. 10 июня уже ожидается операция, в которой донором станет мама. Операция бесплатная, но девочка сейчас проходит подготовительные процедуры, и ей необходимы лекарства для поддержания здоровья, а также проведение ежедневного диализа. На всё это нужны немалые средства: в общей сложности необходимо собрать порядка 203 тысяч рублей.Помочь Юле можно:- на сайте Фонда https://bf69.ru, нажав кнопку «Помочь сейчас»;- отправить СМС на номер 3434 с текстом ФОНД69 200 или любой другой суммой пожертвования (средства спишутся со счета телефона);- переведя средства по следующим платежным реквизитам:Банк получателя: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНКБИК: 040407627Корр. счет: 30101810800000000627Расчёт. счет: 40703810331000000797ИНН: 2457056084Получатель: БФ «69 параллель»Фото из семейного архива девочки