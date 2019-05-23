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23 мая 2019, 18:22



Сегодня в 23-й школе прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню биологического многообразия.

На встречу был приглашен председатель Норильского отделения Русского географического общества Олег Костин, который рассказал о деятельности РГО, об экспедициях и путешествиях на территории Таймыра. Эта встреча стала стартом для будущей работы по экологическому воспитанию школы №23. Фото школы №23

Просмотров:183 Участниками стали около 200 ребят 5-8-х классов. Они посмотрели фильм «Большой Арктический» о животном мире Арктики, ответили на вопросы экологической викторины, приняли участие в анкетировании и получили памятные призы.На встречу был приглашен председатель Норильского отделения Русского географического общества Олег Костин, который рассказал о деятельности РГО, об экспедициях и путешествиях на территории Таймыра. Эта встреча стала стартом для будущей работы по экологическому воспитанию школы №23.Фото школы №23