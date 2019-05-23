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23 мая 2019, 18:24



На турнире Arctic Curling Cup, проходящем в Дудинке, сыграны первые матчи.

Также сегодня в Ледовой арене «Таймыр», где и проходят игры, организованные компанией «Норникель», встретятся пары Швеция (скип Изабелла Врано) – Шотландия (скип Ив Мёрхэд) и сборная Красноярского края (скип Анна Веневцева) – Россия-1 (скип Алина Ковалёва). Отборочные встречи завершатся в субботу, а в воскресенье пройдут полуфиналы и будут определены победители и призеры турнира. Фото arcticcurling.com

Просмотров:209 В отборочных играх, которые стартовали сегодня, определились победители первых двух встреч. Юниорская сборная России со скипом Владой Румянцевой обыграла команду Финляндии (скип Эстер Юхас) со счетом 5:4, а россиянки, возглавляемые скипом Анной Сидоровой, уступили швейцаркам во главе с Бинией Фельчер – 5:6.Также сегодня в Ледовой арене «Таймыр», где и проходят игры, организованные компанией «Норникель», встретятся пары Швеция (скип Изабелла Врано) – Шотландия (скип Ив Мёрхэд) и сборная Красноярского края (скип Анна Веневцева) – Россия-1 (скип Алина Ковалёва).Отборочные встречи завершатся в субботу, а в воскресенье пройдут полуфиналы и будут определены победители и призеры турнира.Фото arcticcurling.com