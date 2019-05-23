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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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10:02 В 15-летний юбилей в благотворительном фонде «69 параллель» по традиции подводят некоторые итоги работы.
18:54 Молодёжь приглашают принять участие в Международном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы.
18:24 На турнире Arctic Curling Cup, проходящем в Дудинке, сыграны первые матчи.
18:22 Сегодня в 23-й школе прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню биологического многообразия.
17:21 Благотворительный фонд «69 параллель» отметил своё 15-летие. Главный подарок для фонда – это когда у его подопечных всё хорошо.
17:01 Персональную выставку «Спасибо вам, учителя» и авторские портреты в подарок педагогам гимназии № 5 оставила ученица, прощаясь с начальной школой.
16:19 Ровно через месяц, 23 июня, в Норильске пройдут выпускные вечера.
15:31 Для норильских 11-классников прозвенел последний звонок – раньше всех в Красноярском крае.
15:28 Сегодня в Дудинку прилетели на традиционный этап мирового тура по кёрлингу WCT Arctic Curling Cup команды-участницы.
15:04 80-летие отпраздновал один из авторов геологических карт района Норильска.
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