Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 мая 2019, 18:54



Молодёжь приглашают принять участие в Международном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы.

С 1 июня по 1 октября на официальном сайте конкурса «Вместе против коррупции» http://www.anticorruption.life/ будет вестись приём работ участников в двух номинациях: социальный плакат и социальный видеоролик. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). Организатор Международного молодёжного конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности «Вместе против коррупции» - Генеральная прокуратура РФ.

Просмотров:225 Молодёжь приглашают принять участие в Международном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы.С 1 июня по 1 октября на официальном сайте конкурса «Вместе против коррупции» http://www.anticorruption.life/ будет вестись приём работ участников в двух номинациях: социальный плакат и социальный видеоролик. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).Организатор Международного молодёжного конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности «Вместе против коррупции» - Генеральная прокуратура РФ.