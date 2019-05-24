Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 мая 2019, 10:02



В 15-летний юбилей в благотворительном фонде «69 параллель» по традиции подводят некоторые итоги работы.

«69 параллель» работает по пяти направлениям. «Позитивная жизнь» - программа, направленная на оказание социальной и психологической помощи людям с ВИЧ. Фонд продолжает организацию встреч группы взаимопомощи для людей ВИЧ-положительных диагнозом, а также работает над совместным проектом с филиалом некоммерческой корпорации «ЭЙДС Хелскэа Фаундейшн», который оказывает помощь людям с ВИЧ/СПИД. В рамках проекта фонд организовал бесплатное экспресс-тестирование на вирус иммунодефицита человека в ряде медицинских учреждений города. Воплощен в жизнь и проект «Жизнь с +», поддержанный Агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Расходы на благотворительную помощь по программе за 2018 год составили 8 481 539 рублей. Программа «Здоровое поколение» направлена на приобщение норильчан к здоровому образу жизни. «Сундук» – ставшая популярной программа по сбору вещей и финансовых пожертвований для социально незащищенных горожан. Благополучателями могут быть не только граждане, но и государственные, бюджетные, некоммерческие организации. С ноября 2017-го по ноябрь 2018 года на средства президентского гранта был реализован проект «Нужные вещи», который позволил «Сундуку» расшириться: открылся пункт приема-выдачи вещей в Дудинке, а также стала возможной доставка в окрестные поселки. На средства гранта прошли обучение волонтеры проекта, и сотрудники повысили квалификацию. В течение года, с марта 2018-го по март 2019-го работал проект «Вещеворот», который реализовывался при поддержке грантовой программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель». За прошлый год в рамках программы «Сундук» неоднократно получали вещевую помощь более 3600 человек. Проводились уличные и выездные акции «Фримаркет», в том числе и на городских мероприятиях: Международном дне соседей, Дне молодежи, открытии сада камней», «Заварка-фесте». Провели акцию «Меняй-играй» по обмену игрушками среди детей в рамках международного движения «Щедрый вторник». Расходы на благотворительную помощь по программе составили 4 099 324 рубля. Пользуется популярностью среди горожан благотворительная программа «Подарошная», поддерживающая традиционные и современные ремёсла, их развитие. Программа объединяет мастеров различных направлений. В рамках программы за прошлый год было проведено 12 благотворительных ярмарок изделий ручной работы. Общая сумма средств, собранных на благотворительные цели, составила 553 207 рублей. Ещё одна программа, важная для малышей, нуждающихся в лечении или реабилитации, - «Шаг навстречу». С помощью этой программы удалось оплатить курсы выездной реабилитации, необходимые лекарственные препараты и технические средства девяти ребятишкам. Также в рамках программы в июне 2018 года организовали поездку на фермерское хозяйство детей с ОВЗ. К 1 Сентября была организована благотворительная акция «Дети вместо цветов». Стартовал в фонде и долгосрочный проект «Безграничные возможности» с использованием президентского гранта. Были организованы услуги реабилитации для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в Норильске по трем направлениям: гидрореабилитации в норильском и талнахском бассейнах, реабилитации по программе «Лыжи мечты. Ролики» на базе скейт-парка «Шторм» и грудничковому плаванию для деток с нарушениями на базе центров грудничкового плавания «Белый медвежонок». Сегодня участниками проекта стали 73 ребенка. За прошлый год по этой программе была оказана благотворительная помощь на сумму 2 420 718 рублей. Фото из архива ЗП

Просмотров:80 Фонд создаёт и внедряет в жизнь социальные программы и проекты, оказывает поддержку и материальную помощь социально незащищенным горожанам, помогает развивать творчество и ремесленничество, приобщает горожан к волонтёрству и здоровому, активному образу жизни.«69 параллель» работает по пяти направлениям. «Позитивная жизнь» - программа, направленная на оказание социальной и психологической помощи людям с ВИЧ. Фонд продолжает организацию встреч группы взаимопомощи для людей ВИЧ-положительных диагнозом, а также работает над совместным проектом с филиалом некоммерческой корпорации «ЭЙДС Хелскэа Фаундейшн», который оказывает помощь людям с ВИЧ/СПИД. В рамках проекта фонд организовал бесплатное экспресс-тестирование на вирус иммунодефицита человека в ряде медицинских учреждений города. Воплощен в жизнь и проект «Жизнь с +», поддержанный Агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Расходы на благотворительную помощь по программе за 2018 год составили 8 481 539 рублей.Программа «Здоровое поколение» направлена на приобщение норильчан к здоровому образу жизни.«Сундук» – ставшая популярной программа по сбору вещей и финансовых пожертвований для социально незащищенных горожан. Благополучателями могут быть не только граждане, но и государственные, бюджетные, некоммерческие организации.С ноября 2017-го по ноябрь 2018 года на средства президентского гранта был реализован проект «Нужные вещи», который позволил «Сундуку» расшириться: открылся пункт приема-выдачи вещей в Дудинке, а также стала возможной доставка в окрестные поселки. На средства гранта прошли обучение волонтеры проекта, и сотрудники повысили квалификацию. В течение года, с марта 2018-го по март 2019-го работал проект «Вещеворот», который реализовывался при поддержке грантовой программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель».За прошлый год в рамках программы «Сундук» неоднократно получали вещевую помощь более 3600 человек. Проводились уличные и выездные акции «Фримаркет», в том числе и на городских мероприятиях: Международном дне соседей, Дне молодежи, открытии сада камней», «Заварка-фесте». Провели акцию «Меняй-играй» по обмену игрушками среди детей в рамках международного движения «Щедрый вторник». Расходы на благотворительную помощь по программе составили 4 099 324 рубля.Пользуется популярностью среди горожан благотворительная программа «Подарошная», поддерживающая традиционные и современные ремёсла, их развитие. Программа объединяет мастеров различных направлений. В рамках программы за прошлый год было проведено 12 благотворительных ярмарок изделий ручной работы. Общая сумма средств, собранных на благотворительные цели, составила 553 207 рублей.Ещё одна программа, важная для малышей, нуждающихся в лечении или реабилитации, - «Шаг навстречу». С помощью этой программы удалось оплатить курсы выездной реабилитации, необходимые лекарственные препараты и технические средства девяти ребятишкам. Также в рамках программы в июне 2018 года организовали поездку на фермерское хозяйство детей с ОВЗ. К 1 Сентября была организована благотворительная акция «Дети вместо цветов».Стартовал в фонде и долгосрочный проект «Безграничные возможности» с использованием президентского гранта. Были организованы услуги реабилитации для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в Норильске по трем направлениям: гидрореабилитации в норильском и талнахском бассейнах, реабилитации по программе «Лыжи мечты. Ролики» на базе скейт-парка «Шторм» и грудничковому плаванию для деток с нарушениями на базе центров грудничкового плавания «Белый медвежонок». Сегодня участниками проекта стали 73 ребенка. За прошлый год по этой программе была оказана благотворительная помощь на сумму 2 420 718 рублей.Фото из архива ЗП