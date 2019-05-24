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24 мая 2019, 12:29



На одном из домов Норильска завершаются работы в рамках региональной программы капитальных ремонтов.

Проектом были предусмотрены полная замена утеплителя чердачного перекрытия, частичная замена и усиление существующих несущих деревянных конструкций, полная замена металлического покрытия крыши, восстановление утративших в процессе эксплуатации свои свойства инженерных коммуникаций. Работы выполнила подрядная организация «Стройперспектива», стоимость полного комплекса составила чуть более пяти миллионов рублей. Из-за неблагоприятных погодных условий подрядчики несколько отстали от графика, но задержка была незначительной. С начала 2019 года в Норильске в рамках программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах выполнены работы в 16 домах, из которых в трех заменили систему ТВС, на 13 отремонтировали крыши.

Просмотров:309 Очередным завершенным объектом в региональной программе капитального ремонта станет многоквартирный дом по адресу улица Хантайская,13, в котором выполнен ремонт крыши.Проектом были предусмотрены полная замена утеплителя чердачного перекрытия, частичная замена и усиление существующих несущих деревянных конструкций, полная замена металлического покрытия крыши, восстановление утративших в процессе эксплуатации свои свойства инженерных коммуникаций. Работы выполнила подрядная организация «Стройперспектива», стоимость полного комплекса составила чуть более пяти миллионов рублей. Из-за неблагоприятных погодных условий подрядчики несколько отстали от графика, но задержка была незначительной.С начала 2019 года в Норильске в рамках программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах выполнены работы в 16 домах, из которых в трех заменили систему ТВС, на 13 отремонтировали крыши.