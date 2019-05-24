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24 мая 2019, 12:31



Завтра в Молодежном центре пройдет мастер-класс по бальным танцам.

Бальные танцы – это искусство, наука, спорт, страсть – одним словом, целая жизнь, воплощенная в движении. Андрей не только поделится опытом исполнения танца, но и откроет маленькие секреты своего мастерства. Программа мастер-класса составлена так, чтобы каждый смог выучить как базовые, так и профессиональные элементы, и главное – соединить их в один танец. Количество мест ограниченно. Подробную информацию можно узнать у специалиста по работе с молодежью Дарьи Кудрявцевой по телефону 89134972420. Мероприятие проходит в рамках флагманской программы «Арт-парад» в Молодежном центре по адресу: ул. Советская, д.9, с 19.00 до 20.00.

Просмотров:221 Тренинг проводит педагог международного класса по бальным танцам, выпускник Академии FanteziaGalațiRomânia, хореограф Дворца культуры Норильска, руководитель ансамбля «Бальтанор» - Андрей Ене.Бальные танцы – это искусство, наука, спорт, страсть – одним словом, целая жизнь, воплощенная в движении. Андрей не только поделится опытом исполнения танца, но и откроет маленькие секреты своего мастерства.Программа мастер-класса составлена так, чтобы каждый смог выучить как базовые, так и профессиональные элементы, и главное – соединить их в один танец.Количество мест ограниченно. Подробную информацию можно узнать у специалиста по работе с молодежью Дарьи Кудрявцевой по телефону 89134972420.Мероприятие проходит в рамках флагманской программы «Арт-парад» в Молодежном центре по адресу: ул. Советская, д.9, с 19.00 до 20.00.