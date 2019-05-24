Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 мая 2019, 13:29



В Молодежном центре Кайеркана ко Дню защиты детей пройдет праздничная программа «Пробежаться по радуге».

С 15.00 до 17.00 у фонтана будут организованы тематические фотозоны, интерактивные площадки, выставки-продажи, увлекательные мастерские, будет работать сенсорная комната клуба для семей с дошколятами «Малышандия», игровая площадка «Карусель». Также пройдет конкурсная развлекательная программа от Агентства праздников «Остров чудес», шоу мыльных пузырей от «Шоу-театра праздника «Именинка». С 17.00 до 18.00 пройдет дискотека для детей. Всех желающих ждут по адресу: Молодежный центр, ул. Школьная, 10, Фонтанка, 3-й этаж. Всю интересующую информацию можно получить по телефону 89134910865.

Просмотров:209 Гостей ждут 2 июня с 15.00 до 18.00 на Фонтанке, на 3-м этаже.С 15.00 до 17.00 у фонтана будут организованы тематические фотозоны, интерактивные площадки, выставки-продажи, увлекательные мастерские, будет работать сенсорная комната клуба для семей с дошколятами «Малышандия», игровая площадка «Карусель». Также пройдет конкурсная развлекательная программа от Агентства праздников «Остров чудес», шоу мыльных пузырей от «Шоу-театра праздника «Именинка». С 17.00 до 18.00 пройдет дискотека для детей.Всех желающих ждут по адресу: Молодежный центр, ул. Школьная, 10, Фонтанка, 3-й этаж.Всю интересующую информацию можно получить по телефону 89134910865.