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24 мая 2019, 15:40



Опыт зимней Универсиады-2019 будет использован при организации Студенческих игр в Швейцарии.

Дебрифинг – итоговое обязательное мероприятие, которое в соответствии с требованиями FISU проводится после каждой Универсиады для передачи опыта организаторам будущих соревнований. «Дебрифинги, организуемые FISU, помогают оргкомитетам, отвечающим за проведение грядущих мероприятий, получить наиболее актуальные знания и извлечь необходимые уроки из опыта тех, кто совсем недавно завершил подобную работу», – рассказал директор департамента зимних Универсиад FISU Милан Августин. Во время мероприятия представители оргкомитета зимней Универсиады-2019 дали рекомендации по основным направлениям подготовки к Студенческим играм, среди которых организация спортивной программы, функционирование систем хронометража, работа главного операционного центра и взаимодействие со спортивными делегациями. «Для нас очень важно, что после успешного проведения зимней Универсиады в Красноярске мы можем поделиться знаниями и опытом с оргкомитетом Студенческих игр в Люцерне, – подчеркнул руководитель дирекции зимней Универсиады-2019 Максим Уразов. – Мы рассказали коллегам о ключевых моментах, которые необходимо учитывать при подготовке к соревнованиям. Проведение тестовых мероприятий, во время которых мы проверяли работу спортивных объектов, подготовка и обучение специалистов, взаимодействие со спортивными делегациями – всё это было интересно организаторам предстоящего события. Благодаря Универсиаде мы получили огромный опыт, который, я уверен, поможет коллегам из Люцерна так же успешно провести Студенческие игры в 2021 году». Напомним, что зимняя Универсиада-2019 – это первые в истории России зимние Студенческие игры, в которых приняло участие рекордное количество стран. В течение 11 дней спортсмены из 58 государств боролись за награды в 11 видах спорта. Соревнования и культурные мероприятия зимней Универсиады-2019 посетили более 320 тысяч зрителей и болельщиков. По итогам мероприятия в дирекцию зимней Универсиады-2019 поступило большое количество положительных оценок от представителей FISU и международных федераций по зимним видам спорта. Фото с официального портала Универсиады-2019

Просмотров:183 В швейцарском городе Люцерне – столице зимних Студенческих игр 2021 года – прошёл дебрифинг по итогам XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, сообщается на официальном сайте Красноярского края. В мероприятии приняли участие делегаты Международной федерации университетского спорта (FISU), представители дирекции зимней Универсиады-2019 и организационного комитета Студенческих игр 2021 года. Специалисты, которые занимались организацией соревнований в Красноярске, посетили Люцерн, чтобы поделиться знаниями со своими коллегами из местного оргкомитета.Дебрифинг – итоговое обязательное мероприятие, которое в соответствии с требованиями FISU проводится после каждой Универсиады для передачи опыта организаторам будущих соревнований.«Дебрифинги, организуемые FISU, помогают оргкомитетам, отвечающим за проведение грядущих мероприятий, получить наиболее актуальные знания и извлечь необходимые уроки из опыта тех, кто совсем недавно завершил подобную работу», – рассказал директор департамента зимних Универсиад FISU Милан Августин.Во время мероприятия представители оргкомитета зимней Универсиады-2019 дали рекомендации по основным направлениям подготовки к Студенческим играм, среди которых организация спортивной программы, функционирование систем хронометража, работа главного операционного центра и взаимодействие со спортивными делегациями.«Для нас очень важно, что после успешного проведения зимней Универсиады в Красноярске мы можем поделиться знаниями и опытом с оргкомитетом Студенческих игр в Люцерне, – подчеркнул руководитель дирекции зимней Универсиады-2019 Максим Уразов. – Мы рассказали коллегам о ключевых моментах, которые необходимо учитывать при подготовке к соревнованиям. Проведение тестовых мероприятий, во время которых мы проверяли работу спортивных объектов, подготовка и обучение специалистов, взаимодействие со спортивными делегациями – всё это было интересно организаторам предстоящего события. Благодаря Универсиаде мы получили огромный опыт, который, я уверен, поможет коллегам из Люцерна так же успешно провести Студенческие игры в 2021 году».Напомним, что зимняя Универсиада-2019 – это первые в истории России зимние Студенческие игры, в которых приняло участие рекордное количество стран. В течение 11 дней спортсмены из 58 государств боролись за награды в 11 видах спорта. Соревнования и культурные мероприятия зимней Универсиады-2019 посетили более 320 тысяч зрителей и болельщиков. По итогам мероприятия в дирекцию зимней Универсиады-2019 поступило большое количество положительных оценок от представителей FISU и международных федераций по зимним видам спорта.Фото с официального портала Универсиады-2019