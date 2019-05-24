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24 мая 2019, 16:09



Аэропорт «Хатанга» передали в федеральную собственность.

Это позволит вдохнуть новую жизнь в малую авиацию, пояснил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров. - В этом году уже планируется строительство нового терминала в Хатанге и приобретение новой техники, - добавил он и подчеркнул, что для дальнейшего развития внутрирегиональных перелётов нужны новые самолёты, которые заменили бы устаревшие АН-2, АН-3, уже имеются перспективные наработки. В северных аэропортах низкая интенсивность полётов, и доходы не покрывают затраты на содержание. Нет возможности поддерживать материально-техническую базу на уровне действующих сертификационных требований. Закрепление имущественных комплексов на праве оперативного управления за предприятием «Аэропорты Красноярья» позволит сохранить сеть местных аэропортов, субсидировать их деятельность из федерального бюджета, чтобы ограничить рост аэропортовых ставок и тарифов, что, в свою очередь, ограничит рост стоимости авиаперевозок. Добавим, Федеральное казённое предприятие «Аэропорты Красноярья» создано в 2012 году, ему переданы аэропорты Кодинска, Мотыгино, Северо-Енисейска, Туруханска и Подкаменной Тунгуски, в 2018 году — аэропорт Диксона, в 2019-м — аэропорты Туры, Байкита, Ванавары, Хатанги и Енисейска. В региональной собственности находятся аэропорты Черемшанка, Игарка и Богучаны. Фото с сайта aviaforum.ru

Просмотров:208 Теперь аэропорт станет филиалом предприятия «Аэропорты Красноярья». В настоящее время проводится процедура передачи имущества, сообщается на сайте Таймыра.Это позволит вдохнуть новую жизнь в малую авиацию, пояснил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.- В этом году уже планируется строительство нового терминала в Хатанге и приобретение новой техники, - добавил он и подчеркнул, что для дальнейшего развития внутрирегиональных перелётов нужны новые самолёты, которые заменили бы устаревшие АН-2, АН-3, уже имеются перспективные наработки.В северных аэропортах низкая интенсивность полётов, и доходы не покрывают затраты на содержание. Нет возможности поддерживать материально-техническую базу на уровне действующих сертификационных требований. Закрепление имущественных комплексов на праве оперативного управления за предприятием «Аэропорты Красноярья» позволит сохранить сеть местных аэропортов, субсидировать их деятельность из федерального бюджета, чтобы ограничить рост аэропортовых ставок и тарифов, что, в свою очередь, ограничит рост стоимости авиаперевозок.Добавим, Федеральное казённое предприятие «Аэропорты Красноярья» создано в 2012 году, ему переданы аэропорты Кодинска, Мотыгино, Северо-Енисейска, Туруханска и Подкаменной Тунгуски, в 2018 году — аэропорт Диксона, в 2019-м — аэропорты Туры, Байкита, Ванавары, Хатанги и Енисейска. В региональной собственности находятся аэропорты Черемшанка, Игарка и Богучаны.Фото с сайта aviaforum.ru