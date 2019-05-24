Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 мая 2019, 16:10



Норильчане Аслан Насыров и Владислав Васильев выступили в чемпионате Красноярского края по боксу среди мужчин.

По итогам выступлений Аслан стал бронзовым призёром, что можно назвать хорошим результатом для начала, отмечают тренеры. А Владислав уступил в равном бою, не заняв призового места, но получив награду «За верность боксу». К слову, Владислав не выходил на ринг 12 лет: это выступление стало вторым стартом карьеры. Впрочем, у него в запасе ещё почти два года, ведь в олимпийском боксе можно выступать до 40 лет. Фото участников соревнований

Просмотров:205 Для Аслана это были дебютные соревнования на взрослом ринге, а Владислав - заслуженный ветеран норильского спорта, тренер.По итогам выступлений Аслан стал бронзовым призёром, что можно назвать хорошим результатом для начала, отмечают тренеры. А Владислав уступил в равном бою, не заняв призового места, но получив награду «За верность боксу». К слову, Владислав не выходил на ринг 12 лет: это выступление стало вторым стартом карьеры. Впрочем, у него в запасе ещё почти два года, ведь в олимпийском боксе можно выступать до 40 лет.Фото участников соревнований