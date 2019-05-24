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24 мая 2019, 16:24



Депутат городского Совета Дмитрий Дубров избран ректором Норильского государственного индустриального института.

Сегодня в НГИИ состоялась конференция работников и обучающихся института по выборам ректора вуза. Выборы проходили на альтернативной основе. На пост руководителя самого северного вуза претендовали два человека – исполняющий обязанности ректора, доцент, кандидат технических наук Дмитрий Дубров и проректор по воспитательной работе, доцент, кандидат педагогических наук Виталий Стеклянников. Кандидаты представили свои программы развития института и ответили на вопросы присутствующих. В конференции приняла участие заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва. От администрации города она выразила поддержку Дмитрию Дуброву. - Под руководством Дмитрия Владимировича значительно увеличились показатели по защите докторских диссертаций по актуальным для промышленности темам, повысилась публикационная активность сотрудников института. Растёт востребованность выпускников на рынке труда, заключены договоры с образовательными организациями различного уровня. Представление НГИИ в информационном пространстве города и Красноярского края значительно возросло, - отметила Наталья Коростелёва. По результатам голосования большинством голосов ректором НГИИ был избран Дмитрий Дубров. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:339 Сегодня в НГИИ состоялась конференция работников и обучающихся института по выборам ректора вуза. Выборы проходили на альтернативной основе.На пост руководителя самого северного вуза претендовали два человека – исполняющий обязанности ректора, доцент, кандидат технических наук Дмитрий Дубров и проректор по воспитательной работе, доцент, кандидат педагогических наук Виталий Стеклянников. Кандидаты представили свои программы развития института и ответили на вопросы присутствующих.В конференции приняла участие заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва. От администрации города она выразила поддержку Дмитрию Дуброву.- Под руководством Дмитрия Владимировича значительно увеличились показатели по защите докторских диссертаций по актуальным для промышленности темам, повысилась публикационная активность сотрудников института. Растёт востребованность выпускников на рынке труда, заключены договоры с образовательными организациями различного уровня. Представление НГИИ в информационном пространстве города и Красноярского края значительно возросло, - отметила Наталья Коростелёва.По результатам голосования большинством голосов ректором НГИИ был избран Дмитрий Дубров.Фото Владимира Макушкина