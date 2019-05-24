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24 мая 2019, 16:57



Таймыр готовится к ледоходу. Подвижки льда на Енисее уже наблюдаются в районе Туруханска.

Тем временем в столице Таймыра под председательством временно исполняющей полномочия главы района Галины Гавриловой прошло очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Участники рабочей встречи обсудили краткосрочный прогноз прохода льда по реке Енисей в 2019 году, план организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории района в этот период, а также обеспечение безопасности жителей на водных объектах в весенне-летний период, сообщили в администрации Таймыра. Собравшимся был представлен предварительный прогноз прохождения весеннего половодья на реке Енисей. Затопление причалов ЗТФ компании «Норникель» с отметкой 8 метров ожидается с 27 мая, прохождение ледохода в районе Дудинки - с 4 июня. Пик паводка может состояться на отметках 12,8-15,75 метров. Составлен перечень населенных пунктов, которые находятся в риске затопления: 14 рыболовецких точек с.п. Караул и п. Левинские Пески. Также впервые в риске затопления поселок Кресты сельского поселения Хатанга. План по эвакуации и месту размещения жителей поселка определен. Для предотвращения образования заторов 12-13 мая ледокол «Таймыр» выполнил противозаторные прорези, общая протяженность которых составила 80 км. Участники заседания приняли информацию к сведению. Администрации муниципального района предложено при приближении ледохода к Игарке и до его окончания в Дудинке ввести для органов управления и сил Таймырского районного звена территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края режим функционирования повышенной готовности. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:300 По данным на сегодняшнее утро, кромка льда находилась в 715 км от Дудинки, в районе Верещагино и Бакланихи.Тем временем в столице Таймыра под председательством временно исполняющей полномочия главы района Галины Гавриловой прошло очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Участники рабочей встречи обсудили краткосрочный прогноз прохода льда по реке Енисей в 2019 году, план организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории района в этот период, а также обеспечение безопасности жителей на водных объектах в весенне-летний период, сообщили в администрации Таймыра.Собравшимся был представлен предварительный прогноз прохождения весеннего половодья на реке Енисей. Затопление причалов ЗТФ компании «Норникель» с отметкой 8 метров ожидается с 27 мая, прохождение ледохода в районе Дудинки - с 4 июня. Пик паводка может состояться на отметках 12,8-15,75 метров.Составлен перечень населенных пунктов, которые находятся в риске затопления: 14 рыболовецких точек с.п. Караул и п. Левинские Пески. Также впервые в риске затопления поселок Кресты сельского поселения Хатанга. План по эвакуации и месту размещения жителей поселка определен.Для предотвращения образования заторов 12-13 мая ледокол «Таймыр» выполнил противозаторные прорези, общая протяженность которых составила 80 км.Участники заседания приняли информацию к сведению. Администрации муниципального района предложено при приближении ледохода к Игарке и до его окончания в Дудинке ввести для органов управления и сил Таймырского районного звена территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края режим функционирования повышенной готовности.Фото Владимира Макушкина