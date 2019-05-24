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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:19 Торжественное открытие Арктического кубка в Дудинке состоялось. За ярким праздником следили сотни гостей.
18:18 В аварии на улице Красноярской пострадал ребёнок.
17:06 «Такого праздника спорта, как на Таймыре, нет нигде»: Arctic Curling Cup в разгаре.
16:57 Таймыр готовится к ледоходу. Подвижки льда на Енисее уже наблюдаются в районе Туруханска.
16:24 Депутат городского Совета Дмитрий Дубров избран ректором Норильского государственного индустриального института.
16:10 Норильчане Аслан Насыров и Владислав Васильев выступили в чемпионате Красноярского края по боксу среди мужчин.
16:09 Аэропорт «Хатанга» передали в федеральную собственность.
15:40 Опыт зимней Универсиады-2019 будет использован при организации Студенческих игр в Швейцарии.
13:29 В Молодежном центре Кайеркана ко Дню защиты детей пройдет праздничная программа «Пробежаться по радуге».
12:31 Завтра в Молодежном центре пройдет мастер-класс по бальным танцам.
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