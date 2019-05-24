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24 мая 2019, 17:06



«Такого праздника спорта, как на Таймыре, нет нигде»: Arctic Curling Cup в разгаре.

Комментируя перед игрой свои впечатления, девушки из команды Анны Веневцевой (Красноярск) говорят: «Здесь нет слабых команд. Мы знаем всех соперников, и все игроки здесь очень сильные. Если говорить о качестве льда в Дудинке, то, безусловно, сложно оперативно подготовить ледовое поле, но опытные айсмейкеры всё сделали хорошо, по скорости он очень хорош. Как правило, турниры в других городах проходят совсем просто, мы приезжаем, тренируемся, играем и уезжаем. А международные соревнования – это всегда некое шоу, нигде больше нет таких праздников открытий, закрытий, такого колорита, как на Таймыре. Нам уделяют очень много внимания. Далеко не всегда мы видим такое радушие и гостеприимство даже на чемпионатах Европы и мира».

Просмотров:171 Уже сегодня команды сыграли четыре матча. Команда Россия-2 (Анна Сидорова) сыграла с Финляндией со счетом 11:1; канадская команда со счетом 7:6 выиграла у Швейцарии, а Россия-1 (Алина Ковалёва) уступила команде Шотландии со счетом 2:3, красноярцы победили Южную Корею с перевесом в одно очко - 6:5.Комментируя перед игрой свои впечатления, девушки из команды Анны Веневцевой (Красноярск) говорят:«Здесь нет слабых команд. Мы знаем всех соперников, и все игроки здесь очень сильные. Если говорить о качестве льда в Дудинке, то, безусловно, сложно оперативно подготовить ледовое поле, но опытные айсмейкеры всё сделали хорошо, по скорости он очень хорош.Как правило, турниры в других городах проходят совсем просто, мы приезжаем, тренируемся, играем и уезжаем. А международные соревнования – это всегда некое шоу, нигде больше нет таких праздников открытий, закрытий, такого колорита, как на Таймыре. Нам уделяют очень много внимания. Далеко не всегда мы видим такое радушие и гостеприимство даже на чемпионатах Европы и мира».