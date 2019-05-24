Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 мая 2019, 18:18



В аварии на улице Красноярской пострадал ребёнок.

В результате происшествия ребенка с различными травмами доставили в городскую больницу. Проводится проверка, госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП и в очередной раз просят водителей быть предельно бдительными на дорогах, особенно в местах расположения пешеходных переходов. В преддверии школьных каникул сотрудники ГИБДД просят горожан провести с детьми дополнительные беседы по необходимости соблюдать правила дорожного движения при переходе проезжей части.

Просмотров:189 ДТП случилось около 17 часов 22 мая в районе Красноярской,7. 39-летняя женщина, управляя внедорожником «Тойота» не уступила дорогу и совершила наезд на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате происшествия ребенка с различными травмами доставили в городскую больницу. Проводится проверка, госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП и в очередной раз просят водителей быть предельно бдительными на дорогах, особенно в местах расположения пешеходных переходов.В преддверии школьных каникул сотрудники ГИБДД просят горожан провести с детьми дополнительные беседы по необходимости соблюдать правила дорожного движения при переходе проезжей части.