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24 мая 2019, 18:19



Торжественное открытие Арктического кубка в Дудинке состоялось. За ярким праздником следили сотни гостей.

Дмитрий Александрович Свищёв, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, президент Федерации кёрлинга России: - Идея организовать здесь такой турнир родилась у «Норникеля». Основная идея была в том, чтобы показать Таймыр как мировую столицу Севера. Сюда, за полярный круг, приехали лучшие спортсмены мира: есть и призеры чемпионата мира, и олимпийские чемпионы, действующие победители первенств мирового уровня. Во многом это удается благодаря положительному социальному облику «Норникеля» и региональной работе Федерации кёрлинга России. Попасть сюда для иностранных спортсменов очень почетно. Если в первый год нам приходилось убеждать спортсменов приехать сюда, то сегодня уже нам приходится проводить отбор команд. Артур Таймазов, депутат Госдумы РФ, олимпийский чемпион: - В первую очередь хочу поздравить жителей с таким прекрасным праздником. Мы увидели прекрасную игру, борьбу. Но главное - дети намного лучше прочувствуют прелесть этого вида спорта, увидев его лично. Дмитрий Пристанков, статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля»: - Для «Норникеля» спорт имеет огромное значение, мы занимаемся и массовым спортом, и детско-юношеским, и спортом больших достижений. Для нас социальная ответственность – это не просто символы на бумаге, это суть, дух. Наша работа в этом и заключается – делать комфортной городскую среду. Владимир Шишов, председатель Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов: - Мне хотелось бы отметить, что за четыре года, в течение которых проводится турнир, нас приучили к высокому качеству приема гостей, организации соревнований. Но я бы сделал акцент на том, что значит для нас этот турнир. Когда мы строили спорткомплекс, мы понимали, что должны развивать здесь зимние виды спорта. И, перебирая варианты, пришли к тому, что кёрлинг – это то, что нам нужно. Он аристократичный, не зависит от погоды, очень привлекательный. За прошедшие годы мы видим результат: наши дети на турнирах краевого уровня уже добиваются успехов, привозят призовые места. И когда я вижу, как горят глаза детей, то чувствую, что мы все делаем правильно. Теперь полностью оправдан слоган «Таймыр – территория здоровья». Репортаж об открытии Arctic Curling Cup читайте в ближайшем номере «Заполярной правды». Фото arcticcurling.com

Просмотров:235 Гостей праздника, команды и зрителей приветствовали люди, причастные к организации Arctic Curling Cup.Дмитрий Александрович Свищёв, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, президент Федерации кёрлинга России:- Идея организовать здесь такой турнир родилась у «Норникеля». Основная идея была в том, чтобы показать Таймыр как мировую столицу Севера. Сюда, за полярный круг, приехали лучшие спортсмены мира: есть и призеры чемпионата мира, и олимпийские чемпионы, действующие победители первенств мирового уровня. Во многом это удается благодаря положительному социальному облику «Норникеля» и региональной работе Федерации кёрлинга России. Попасть сюда для иностранных спортсменов очень почетно. Если в первый год нам приходилось убеждать спортсменов приехать сюда, то сегодня уже нам приходится проводить отбор команд.Артур Таймазов, депутат Госдумы РФ, олимпийский чемпион:- В первую очередь хочу поздравить жителей с таким прекрасным праздником. Мы увидели прекрасную игру, борьбу. Но главное - дети намного лучше прочувствуют прелесть этого вида спорта, увидев его лично.Дмитрий Пристанков, статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля»:- Для «Норникеля» спорт имеет огромное значение, мы занимаемся и массовым спортом, и детско-юношеским, и спортом больших достижений. Для нас социальная ответственность – это не просто символы на бумаге, это суть, дух. Наша работа в этом и заключается – делать комфортной городскую среду.Владимир Шишов, председатель Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов:- Мне хотелось бы отметить, что за четыре года, в течение которых проводится турнир, нас приучили к высокому качеству приема гостей, организации соревнований. Но я бы сделал акцент на том, что значит для нас этот турнир. Когда мы строили спорткомплекс, мы понимали, что должны развивать здесь зимние виды спорта. И, перебирая варианты, пришли к тому, что кёрлинг – это то, что нам нужно. Он аристократичный, не зависит от погоды, очень привлекательный.За прошедшие годы мы видим результат: наши дети на турнирах краевого уровня уже добиваются успехов, привозят призовые места. И когда я вижу, как горят глаза детей, то чувствую, что мы все делаем правильно. Теперь полностью оправдан слоган «Таймыр – территория здоровья».Репортаж об открытии Arctic Curling Cup читайте в ближайшем номере «Заполярной правды».Фото arcticcurling.com