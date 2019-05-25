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25 мая 2019, 23:22



В третий игровой день Arctic Curling Cup завершаются матчи в группах.

Швейцарки в игре против Финляндии повели после трёх эндов со счётом 8:0, после чего команды спокойно доигрывали матч. Итог – 9:1 в пользу команды знаменитой Бинии Фельчер. Команда Швейцарии первой завершила все матчи на групповой стадии, в её активе 2 победы в 4 играх. На соседней дорожке канадки уверенно провели встречу против юниорской сборной России Влады Румянцевой. Уже после 4 эндов счёт был 6:0, россиянки набрали только одно очко в пятом энде. Канадки выиграли 6:1 и первыми обеспечили себе место в полуфинале. Юниорки проиграли свой первый матч на турнире, теперь для них решающей станет игра против команды Анны Сидоровой. Победитель этого матча выйдет в полуфинал со второго места в группе A и сыграет с командой Шотландии, занявшей первое место в другой группе. В группе B шотландки не оставили шансов команде Красноярского края. Уже в первом энде шотландки выиграли 4 камня, в дальнейшем очень уверенно довели матч до разгромной победы 13:1. Это самая крупная победа в истории женских турниров Arctic Curling Cup. Команда Красноярского края завершила турнир с двумя победами в четырёх матчах. В другом матче играли две команды, которые до этого проиграли все матчи. Команда Республики Корея переиграла команду Швеции 6:3. По итогам этого матча стало ясно, что второе место в группе B заняла команда Алины Ковалёвой (она выше команд Красноярского края и Кореи по личным встречам). Россиянки в полуфинале сыграют с командой Керри Эйнарсон. РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 25 мая Группа A Швейцария (Биния Фельчер) – Финляндия (Эстер Юхас) – 9:1 Канада (Керри Эйнарсон) – Россия юниоры (Влада Румянцева) – 6:1 Группа B Шотландия (Ив Мёрхэд) – Красноярский край (Анна Веневцева) – 13:1 Республика Корея (Ким Гён Э) – Швеция (Изабелла Врано) – 6:3 ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППАХ: Группа A Канада – 3 матча, 3 победы Россия юниорская – 3 матча, 2 победы Швейцария – 4 матча, 2 победы Россия (Анна Сидорова) – 3 матча, 1 победа Финляндия – 3 матча, 0 побед Группа B Шотландия – 3 матча, 3 победы Россия (Алина Ковалёва) – 3 матча, 2 победы Красноярский край – 4 матча, 2 победы Республика Корея – 3 матча, 1 победа Швеция – 3 матча, 0 побед

Просмотров:152 Первыми на лёд вышли команды группы A. В обеих встречах игра была завершена уже после 6 эндов, сообщается на официальном портале Кубка.Швейцарки в игре против Финляндии повели после трёх эндов со счётом 8:0, после чего команды спокойно доигрывали матч. Итог – 9:1 в пользу команды знаменитой Бинии Фельчер. Команда Швейцарии первой завершила все матчи на групповой стадии, в её активе 2 победы в 4 играх.На соседней дорожке канадки уверенно провели встречу против юниорской сборной России Влады Румянцевой. Уже после 4 эндов счёт был 6:0, россиянки набрали только одно очко в пятом энде. Канадки выиграли 6:1 и первыми обеспечили себе место в полуфинале. Юниорки проиграли свой первый матч на турнире, теперь для них решающей станет игра против команды Анны Сидоровой. Победитель этого матча выйдет в полуфинал со второго места в группе A и сыграет с командой Шотландии, занявшей первое место в другой группе.В группе B шотландки не оставили шансов команде Красноярского края. Уже в первом энде шотландки выиграли 4 камня, в дальнейшем очень уверенно довели матч до разгромной победы 13:1. Это самая крупная победа в истории женских турниров Arctic Curling Cup. Команда Красноярского края завершила турнир с двумя победами в четырёх матчах.В другом матче играли две команды, которые до этого проиграли все матчи. Команда Республики Корея переиграла команду Швеции 6:3. По итогам этого матча стало ясно, что второе место в группе B заняла команда Алины Ковалёвой (она выше команд Красноярского края и Кореи по личным встречам). Россиянки в полуфинале сыграют с командой Керри Эйнарсон.РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ25 маяГруппа AШвейцария (Биния Фельчер) – Финляндия (Эстер Юхас) – 9:1Канада (Керри Эйнарсон) – Россия юниоры (Влада Румянцева) – 6:1Группа BШотландия (Ив Мёрхэд) – Красноярский край (Анна Веневцева) – 13:1Республика Корея (Ким Гён Э) – Швеция (Изабелла Врано) – 6:3ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППАХ: Группа AКанада – 3 матча, 3 победыРоссия юниорская – 3 матча, 2 победыШвейцария – 4 матча, 2 победыРоссия (Анна Сидорова) – 3 матча, 1 победаФинляндия – 3 матча, 0 победГруппа BШотландия – 3 матча, 3 победыРоссия (Алина Ковалёва) – 3 матча, 2 победыКрасноярский край – 4 матча, 2 победыРеспублика Корея – 3 матча, 1 победаШвеция – 3 матча, 0 побед