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26 мая 2019, 14:13



К этому часу на Арктическом кубке по кёрлингу определились участники финального матча.

Второй полуфинал прошёл в гораздо более упорной борьбе и продолжался на 40 минут дольше. Команда Алины Ковалёвой выиграла два камня в первом энде и долго удерживала преимущество, но в седьмом энде канадки из команды Керри Эйнарсон сумели сравнять счёт – 4:4. В 8-м энде последний бросок был у россиянок, но он не понадобился, так как канадки ошиблись в своём заключительном броске, и камень россиянок остался ближе к центру «дома». В итоге - 5:4 в пользу наших кёрлингисток. Команды Алины Ковалёвой и Ив Мёрхэд уже встречались на групповой стадии, и шотландки победили 3:2. В ноябре 2018 года они играли на чемпионате Европы в Таллине, тогда в матче из 10 эндов сильнее были россиянки – 8:7. В игре за третье место сыграют команды Керри Эйнарсон и Анны Сидоровой. Анна постарается взять реванш за разгромное поражение на групповой стадии со счётом 1:11. Фото с официального портала Арктического кубка

Просмотров:172 Первой в финал вышла шотландская команда скипа Ив Мёрхэд. Шотландки очень уверенно провели матч против россиянок из команды Анны Сидоровой. После 4 эндов шотландки лидировали 5:0, лишь в пятом команда Сидоровой набрала два очка, но в следующем энде шотландки выиграли три камня, после чего российская команда решила не продолжать игру. Победа экс-чемпионки мира и Европы Ив Мёрхэд со счётом 8:2. Команде Анны Сидоровой не удалось защитить свой титул победителя турнира 2017 года.Второй полуфинал прошёл в гораздо более упорной борьбе и продолжался на 40 минут дольше. Команда Алины Ковалёвой выиграла два камня в первом энде и долго удерживала преимущество, но в седьмом энде канадки из команды Керри Эйнарсон сумели сравнять счёт – 4:4. В 8-м энде последний бросок был у россиянок, но он не понадобился, так как канадки ошиблись в своём заключительном броске, и камень россиянок остался ближе к центру «дома». В итоге - 5:4 в пользу наших кёрлингисток.Команды Алины Ковалёвой и Ив Мёрхэд уже встречались на групповой стадии, и шотландки победили 3:2. В ноябре 2018 года они играли на чемпионате Европы в Таллине, тогда в матче из 10 эндов сильнее были россиянки – 8:7.В игре за третье место сыграют команды Керри Эйнарсон и Анны Сидоровой. Анна постарается взять реванш за разгромное поражение на групповой стадии со счётом 1:11.Фото с официального портала Арктического кубка