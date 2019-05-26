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26 мая 2019, 19:19



В рамках Арктического кубка уже второй год подряд прошёл детско-юношеский турнир.

Награждение участников детского турнира прошло при переполненных трибунах непосредственно перед вручением наград победителям взрослого Арктического кубка. Титулованные российские кёрлингистки Екатерина Галкина, Анна Сидорова и Алина Ковалёва наградили юных таймырских спортсменов.

Просмотров:100 Состязание развернулось среди юных дудинских кёрлингистов из школ и интерната города, в котором приняли участие команды, составленные из игроков от 10 до 17 лет. А на мини-площадке игрок команды Алины Ковалёвой Ульяна Васильева провела мастер-класс для учащихся интерната.Награждение участников детского турнира прошло при переполненных трибунах непосредственно перед вручением наград победителям взрослого Арктического кубка. Титулованные российские кёрлингистки Екатерина Галкина, Анна Сидорова и Алина Ковалёва наградили юных таймырских спортсменов.