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26 мая 2019, 19:24



В Дудинке завершился традиционный турнир WCT Arctic Curling Cup.

С сильнейшими россиянками соперничали лучшие игроки из традиционных «кёрлинговых» стран – Канады, Шотландии, Швейцарии, Швеции. Ещё до начала турнира эксперты сходились во мнении, что как минимум 7-8 команд могут претендовать на выход в финал. Накал страстей в ходе турнира подтвердил, что, несмотря на завершение мирового сезона, игроки приехали на Таймыр не только для того, чтобы познакомиться с красотами российского Заполярья и гостеприимством жителей этих суровых широт. В 2017 году команда знаменитой Анны Сидоровой победила в Арктическом кубке, одержав 5 побед в 5 матчах. На этот раз Анне пришлось очень трудно уже на групповом этапе. Лишь по дополнительным показателям её команда опередила российских чемпионок мира среди юниоров (скип Влада Румянцева) и команду прославленной двукратной чемпионки мира Бинии Фельчер из Швейцарии. А лучшей в этой группе стала команда канадки Керри Эйнарсон, которая совершила настоящий прорыв за последние два сезона, выдвинувшись в лидеры не только канадского, но и мирового кёрлинга. В другой группе без поражений выступила лучшая шотландская команда скипа Ив Мёрхэд, которая уже имеет опыт успешных выступлений в России – золото чемпионата Европы 2011 года в Москве и бронза Олимпийских игр в Сочи. Второе место вслед за шотландками заняли чемпионки России из команды Алины Ковалёвой. Красноярский край показал достойную игру, одержав две победы и заняв третье место в группе. В полуфиналах успех праздновали команды из одной группы – шотландки уверенно переиграли команду Сидоровой со счётом 8:2, не позволив Анне защитить титул победителя турнира 2017 года. В другом полуфинале в гораздо более упорной борьбе Алина Ковалёва победила Керри Эйнарсон со счётом 5:4. В финале команда Ковалёвой лучше начала матч, поведя 2:1 после третьего энда, но затем шотландки выиграли три энда подряд, что и принесло им в итоге победу со счётом 5:4. Шотландки одержали на турнире 6 побед в 6 матчах. За первое место шотландки получили 16 000 долларов США из общего призового фонда в 50 000 долларов. Третье место заняли спортсменки Канады, которые переиграла команду Анны Сидоровой со счётом 5:4. Конечно, праздник спорта не ограничился лишь матчами высочайшего уровня на арене «Таймыр», качество льда на которой было в очередной раз высоко оценено знаменитыми кёрлингистками. Около арены были установлены чумы коренных народов Таймыра, где гости и участники турнира могли познакомиться c культурой, укладом жизни, костюмами, традиционными промыслами народов Севера. В центре внимания были северные олени, с которыми было сделано немало фотографий, а желающие могли совершить и небольшую поездку на оленьей упряжке. Другим центром притяжения стали дружелюбные ездовые собаки. На сцене рядом с ареной выступали местные вокальные и танцевальные коллективы.

Просмотров:130 Напомним, в этом году в турнире серии World Curling Tour приняли участие 10 женских команд из 7 стран. Россия была представлена четырьмя сильнейшими командами с поистине звёздным составом: чемпионки России 2019 года из группы Алины Ковалёвой, чемпионки Европы и призёры чемпионата мира из команды Анны Сидоровой, чемпионки мира среди юниоров этого года – команда Влады Румянцевой, а также команда Красноярского края, усиленная знаменитыми мастерами – Екатериной Галкиной и Ольгой Жарковой.С сильнейшими россиянками соперничали лучшие игроки из традиционных «кёрлинговых» стран – Канады, Шотландии, Швейцарии, Швеции.Ещё до начала турнира эксперты сходились во мнении, что как минимум 7-8 команд могут претендовать на выход в финал. Накал страстей в ходе турнира подтвердил, что, несмотря на завершение мирового сезона, игроки приехали на Таймыр не только для того, чтобы познакомиться с красотами российского Заполярья и гостеприимством жителей этих суровых широт.В 2017 году команда знаменитой Анны Сидоровой победила в Арктическом кубке, одержав 5 побед в 5 матчах. На этот раз Анне пришлось очень трудно уже на групповом этапе. Лишь по дополнительным показателям её команда опередила российских чемпионок мира среди юниоров (скип Влада Румянцева) и команду прославленной двукратной чемпионки мира Бинии Фельчер из Швейцарии. А лучшей в этой группе стала команда канадки Керри Эйнарсон, которая совершила настоящий прорыв за последние два сезона, выдвинувшись в лидеры не только канадского, но и мирового кёрлинга.В другой группе без поражений выступила лучшая шотландская команда скипа Ив Мёрхэд, которая уже имеет опыт успешных выступлений в России – золото чемпионата Европы 2011 года в Москве и бронза Олимпийских игр в Сочи. Второе место вслед за шотландками заняли чемпионки России из команды Алины Ковалёвой. Красноярский край показал достойную игру, одержав две победы и заняв третье место в группе.В полуфиналах успех праздновали команды из одной группы – шотландки уверенно переиграли команду Сидоровой со счётом 8:2, не позволив Анне защитить титул победителя турнира 2017 года. В другом полуфинале в гораздо более упорной борьбе Алина Ковалёва победила Керри Эйнарсон со счётом 5:4.В финале команда Ковалёвой лучше начала матч, поведя 2:1 после третьего энда, но затем шотландки выиграли три энда подряд, что и принесло им в итоге победу со счётом 5:4. Шотландки одержали на турнире 6 побед в 6 матчах. За первое место шотландки получили 16 000 долларов США из общего призового фонда в 50 000 долларов.Третье место заняли спортсменки Канады, которые переиграла команду Анны Сидоровой со счётом 5:4.Конечно, праздник спорта не ограничился лишь матчами высочайшего уровня на арене «Таймыр», качество льда на которой было в очередной раз высоко оценено знаменитыми кёрлингистками.Около арены были установлены чумы коренных народов Таймыра, где гости и участники турнира могли познакомиться c культурой, укладом жизни, костюмами, традиционными промыслами народов Севера. В центре внимания были северные олени, с которыми было сделано немало фотографий, а желающие могли совершить и небольшую поездку на оленьей упряжке. Другим центром притяжения стали дружелюбные ездовые собаки. На сцене рядом с ареной выступали местные вокальные и танцевальные коллективы.