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26 мая 2019, 19:24

В Дудинке завершился традиционный турнир WCT Arctic Curling Cup.


Напомним, в этом году в турнире серии World Curling Tour приняли участие 10 женских команд из 7 стран. Россия была представлена четырьмя сильнейшими командами с поистине звёздным составом: чемпионки России 2019 года из группы Алины Ковалёвой, чемпионки Европы и призёры чемпионата мира из команды Анны Сидоровой, чемпионки мира среди юниоров этого года – команда Влады Румянцевой, а также команда Красноярского края, усиленная знаменитыми мастерами – Екатериной Галкиной и Ольгой Жарковой.
С сильнейшими россиянками соперничали лучшие игроки из традиционных «кёрлинговых» стран – Канады, Шотландии, Швейцарии, Швеции.
Ещё до начала турнира эксперты сходились во мнении, что как минимум 7-8 команд могут претендовать на выход в финал. Накал страстей в ходе турнира подтвердил, что, несмотря на завершение мирового сезона, игроки приехали на Таймыр не только для того, чтобы познакомиться с красотами российского Заполярья и гостеприимством жителей этих суровых широт.
В 2017 году команда знаменитой Анны Сидоровой победила в Арктическом кубке, одержав 5 побед в 5 матчах. На этот раз Анне пришлось очень трудно уже на групповом этапе. Лишь по дополнительным показателям её команда опередила российских чемпионок мира среди юниоров (скип Влада Румянцева) и команду прославленной двукратной чемпионки мира Бинии Фельчер из Швейцарии. А лучшей в этой группе стала команда канадки Керри Эйнарсон, которая совершила настоящий прорыв за последние два сезона, выдвинувшись в лидеры не только канадского, но и мирового кёрлинга.
В другой группе без поражений выступила лучшая шотландская команда скипа Ив Мёрхэд, которая уже имеет опыт успешных выступлений в России – золото чемпионата Европы 2011 года в Москве и бронза Олимпийских игр в Сочи. Второе место вслед за шотландками заняли чемпионки России из команды Алины Ковалёвой. Красноярский край показал достойную игру, одержав две победы и заняв третье место в группе.
В полуфиналах успех праздновали команды из одной группы – шотландки уверенно переиграли команду Сидоровой со счётом 8:2, не позволив Анне защитить титул победителя турнира 2017 года. В другом полуфинале в гораздо более упорной борьбе Алина Ковалёва победила Керри Эйнарсон со счётом 5:4.
В финале команда Ковалёвой лучше начала матч, поведя 2:1 после третьего энда, но затем шотландки выиграли три энда подряд, что и принесло им в итоге победу со счётом 5:4. Шотландки одержали на турнире 6 побед в 6 матчах. За первое место шотландки получили 16 000 долларов США из общего призового фонда в 50 000 долларов.
Третье место заняли спортсменки Канады, которые переиграла команду Анны Сидоровой со счётом 5:4.
Конечно, праздник спорта не ограничился лишь матчами высочайшего уровня на арене «Таймыр», качество льда на которой было в очередной раз высоко оценено знаменитыми кёрлингистками.
Около арены были установлены чумы коренных народов Таймыра, где гости и участники турнира могли познакомиться c культурой, укладом жизни, костюмами, традиционными промыслами народов Севера. В центре внимания были северные олени, с которыми было сделано немало фотографий, а желающие могли совершить и небольшую поездку на оленьей упряжке. Другим центром притяжения стали дружелюбные ездовые собаки. На сцене рядом с ареной выступали местные вокальные и танцевальные коллективы.

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    Список новостей

 26 мая 2019 
19:24   В Дудинке завершился традиционный турнир WCT Arctic Curling Cup. 19:19   В рамках Арктического кубка уже второй год подряд прошёл детско-юношеский турнир.
14:13   К этому часу на Арктическом кубке по кёрлингу определились участники финального матча.

 25 мая 2019 
23:22   В третий игровой день Arctic Curling Cup завершаются матчи в группах.

 24 мая 2019 
18:19   Торжественное открытие Арктического кубка в Дудинке состоялось. За ярким праздником следили сотни гостей. 18:18   В аварии на улице Красноярской пострадал ребёнок.
17:06   «Такого праздника спорта, как на Таймыре, нет нигде»: Arctic Curling Cup в разгаре. 16:57   Таймыр готовится к ледоходу. Подвижки льда на Енисее уже наблюдаются в районе Туруханска.
16:24   Депутат городского Совета Дмитрий Дубров избран ректором Норильского государственного индустриального института. 16:10   Норильчане Аслан Насыров и Владислав Васильев выступили в чемпионате Красноярского края по боксу среди мужчин.
16:09   Аэропорт «Хатанга» передали в федеральную собственность. 15:40   Опыт зимней Универсиады-2019 будет использован при организации Студенческих игр в Швейцарии.
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18:54   Молодёжь приглашают принять участие в Международном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы. 18:24   На турнире Arctic Curling Cup, проходящем в Дудинке, сыграны первые матчи.
18:22   Сегодня в 23-й школе прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню биологического многообразия. 17:21   Благотворительный фонд «69 параллель» отметил своё 15-летие. Главный подарок для фонда – это когда у его подопечных всё хорошо.
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15:31   Для норильских 11-классников прозвенел последний звонок – раньше всех в Красноярском крае. 15:28   Сегодня в Дудинку прилетели на традиционный этап мирового тура по кёрлингу WCT Arctic Curling Cup команды-участницы.
15:04   80-летие отпраздновал один из авторов геологических карт района Норильска. 14:02   Последний день мая в Норильске станет Днем бесплатной юридической помощи.
14:01   Житель Норильска заплатил около полумиллиона рублей за избиение бывшего друга. 14:00   В Норильске определены предприятия с лучшей организацией работы по охране труда.
14:00   Поцарапал самолет - отвечай! Глава буксировочной бригады аэропорта «Норильск» отстранен от работы. 12:28   За сутки кромка льда на Енисее продвинулась на 50 километров и сегодня находится примерно в 40-50 километрах выше посёлка Верещагино.
12:23   «Норникель» приступил к защите корпоративных информационных систем. 12:01   Сборная края по северному многоборью – победитель ЧР-2019.

 22 мая 2019 
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17:05   Законопроект об «общем котле» регионального фонда капитальных ремонтов отправлен на доработку. 16:48   Таймырцы привезли награды с международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера 2019».
16:06   Норильчане могут войти в кадровый резерв инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». 16:00   Три северные территории объединяются в один туристический кластер.
15:16   На заседании комитета по строительству и ЖКХ депутаты Заксобрания края признали неэффективной работу регионального фонда капитальных ремонтов. 15:10   Меньше 20 часов осталось до открытия Арктического кубка по кёрлингу.
13:27   Два норильских спектакля будут представлены в Геленджике на театральном фестивале «Кварталы искусств». 12:30   МФК «Норильский никель» покинули четыре игрока.
12:29   Семилетняя Олеся Сасова стала единственной норильчанкой, победившей в краевом конкурсе одарённых детей. 09:57   Норильские парламентарии согласовали изменения в Правила землепользования и застройки города.

 21 мая 2019 
18:24   Завтра мастер-план города будет представлен всем норильчанам – презентация состоится в 18.00 в НГИИ. 18:22   Норильчанин занял призовое место на престижном международном турнире по вольной борьбе.
17:53   На сессии Норильского горсовета одобрено включение в программу приватизации на этот год бывшей гостинки на ул. Таймырской, 6. 17:25   «Перемена начинается с тебя». В Норильске прошла сессия нового образовательного проекта «Перемена».
17:10   В аппарате правительства края стажировку пройдут 130 студентов. 16:23   Кромка льда на Енисее, судя по снимкам со спутника, в 832 километрах от Дудинки.




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