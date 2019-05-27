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27 мая 2019, 09:46



«Школьный вальс - 2019» проводил норильских выпускников этого года в большую жизнь.

По традиции в зрительном зале - и сами виновники торжества, и их родители. Пока выпускники поднимаются для выступления на сцену, на экране мелькают кадры прошедших школьных лет: первая учительница, начальная школа, старшие классы, уроки, подготовка к последнему звонку… Родители увлеченно снимают действо на камеры и не скрывают слез. «Сегодня можно с уверенностью сказать, что проект «Школьный вальс», который родился несколько лет назад, прижился и стал доброй кайерканской традицией. Я хочу сказать огромное спасибо всем школам, ее руководителям, педагогам, которые поддерживают наш фестиваль», - поздравляя выпускников, сказала заместитель главы города Норильска по району Кайеркан Елена Недбайло. Фестиваль по традиции организован по инициативе Кайерканского территориального управления Администрации Норильска при поддержке благотворительного фонда «Территория добра», впервые в нем участвовало Норильское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». В связи с этим «Школьный вальс» вошёл в программу федерального партийного проекта «Новая школа» и включил выступление команды «Молодой гвардии». Со сцены ребят поздравили и секретарь Норильского городского местного отделения «Единой России» Николай Жигулин, а также куратор федерального партийного проекта «Новая школа», депутат НГСД Нина Шпетная. «Очень сложно осознавать быстротечность жизни и то, что события, которые кажутся очень далекими, за мгновение остаются в прошлом. Поэтому цените каждое мгновение и постарайтесь наполнить жизнь интересными, яркими событиями. Я уверен, что многие из вас займут достойные места в различных отраслях нашей большой страны, нашего края. Желаю вам успеха – в добрый путь!» - обратился к ребятам Николай Жигулин. «Это очень волнующее событие, и я от души желаю всем вам пройти самое последнее школьное испытание, получить билет в будущее, получить выбранную любимую профессию, а Норильск - такой ветреный, заснеженный, но такой теплый - будет вас ждать!» Программу мероприятия дополнили вокальные и хореографические номера в исполнении творческих коллективов Кайеркана. Среди гостей была проведена традиционная лотерея «Счастливый зритель», победители которой получили сувениры от администрации Кайеркана. Всем школам и команде «Молодой гвардии» вручили благодарственные письма и сладкие подарки от «Территории добра». Фото КДЦ "Юбилейный"

Просмотров:136 В четвертый раз в кайерканском «Юбилейном» прошел фестиваль танцевального творчества для выпускников школ района. Многие ребята на большой сцене оказались впервые – показав те самые танцы, которые подготовили к школьному «Последнему звонку». В этом году из пяти кайерканских школ выпускается 129 ребят; в свете софитов оказались более 80 из них. Открыл фестиваль вальс танцевального ансамбля КДЦ «Юбилейный» - в этом году сразу несколько участниц коллектива провожают детей во взрослую жизнь.По традиции в зрительном зале - и сами виновники торжества, и их родители. Пока выпускники поднимаются для выступления на сцену, на экране мелькают кадры прошедших школьных лет: первая учительница, начальная школа, старшие классы, уроки, подготовка к последнему звонку… Родители увлеченно снимают действо на камеры и не скрывают слез.«Сегодня можно с уверенностью сказать, что проект «Школьный вальс», который родился несколько лет назад, прижился и стал доброй кайерканской традицией. Я хочу сказать огромное спасибо всем школам, ее руководителям, педагогам, которые поддерживают наш фестиваль», - поздравляя выпускников, сказала заместитель главы города Норильска по району Кайеркан Елена Недбайло.Фестиваль по традиции организован по инициативе Кайерканского территориального управления Администрации Норильска при поддержке благотворительного фонда «Территория добра», впервые в нем участвовало Норильское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». В связи с этим «Школьный вальс» вошёл в программу федерального партийного проекта «Новая школа» и включил выступление команды «Молодой гвардии».Со сцены ребят поздравили и секретарь Норильского городского местного отделения «Единой России» Николай Жигулин, а также куратор федерального партийного проекта «Новая школа», депутат НГСД Нина Шпетная.«Очень сложно осознавать быстротечность жизни и то, что события, которые кажутся очень далекими, за мгновение остаются в прошлом. Поэтому цените каждое мгновение и постарайтесь наполнить жизнь интересными, яркими событиями. Я уверен, что многие из вас займут достойные места в различных отраслях нашей большой страны, нашего края. Желаю вам успеха – в добрый путь!» - обратился к ребятам Николай Жигулин.«Это очень волнующее событие, и я от души желаю всем вам пройти самое последнее школьное испытание, получить билет в будущее, получить выбранную любимую профессию, а Норильск - такой ветреный, заснеженный, но такой теплый - будет вас ждать!»Программу мероприятия дополнили вокальные и хореографические номера в исполнении творческих коллективов Кайеркана. Среди гостей была проведена традиционная лотерея «Счастливый зритель», победители которой получили сувениры от администрации Кайеркана. Всем школам и команде «Молодой гвардии» вручили благодарственные письма и сладкие подарки от «Территории добра».Фото КДЦ "Юбилейный"