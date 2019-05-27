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27 мая 2019, 12:33



В минувшую субботу Норильск взбудоражили звонки о возможном минировании ряда объектов города.

В ходе обследования зданий полицейские не обнаружили предметов, представляющих угрозу для горожан. Однако по факту заведено уголовное дело, «шутники» разыскиваются. Полицейские напоминают любителям экстремальных шуток о том, что они несут ответственность по статье 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ. В этой статье, в частности, говорится: заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или других действиях, представляющих опасность жизни людей, наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей. Как вариант мерой наказания может быть сумма зарплаты за один или полтора года, либо ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы от двух до трех лет. Ложные сообщения, касающиеся объектов социальной инфраструктуры - а к ним относятся Административно-деловой центр и торговые центры, - влекут наложение штрафа от пятисот до семисот тысяч рублей, штраф в размере заработной платы за год или два либо лишение свободы от трёх до пяти лет. Фото очевидцев

Просмотров:83 В субботу, 25 мая в дежурную часть ОМВД России по городу Норильску поступило сообщение о том, что сразу в трёх объектах города обнаружены подозрительные предметы. Назывались Административно-деловой центр Норильска, спортивно-развлекательный центр «Арена-Норильск» и торговый центр «Гулливер» района Талнах. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также спасатели и скорая помощь.В ходе обследования зданий полицейские не обнаружили предметов, представляющих угрозу для горожан. Однако по факту заведено уголовное дело, «шутники» разыскиваются.Полицейские напоминают любителям экстремальных шуток о том, что они несут ответственность по статье 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ. В этой статье, в частности, говорится: заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или других действиях, представляющих опасность жизни людей, наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей. Как вариант мерой наказания может быть сумма зарплаты за один или полтора года, либо ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы от двух до трех лет.Ложные сообщения, касающиеся объектов социальной инфраструктуры - а к ним относятся Административно-деловой центр и торговые центры, - влекут наложение штрафа от пятисот до семисот тысяч рублей, штраф в размере заработной платы за год или два либо лишение свободы от трёх до пяти лет.Фото очевидцев