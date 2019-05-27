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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
12:46 В столице Таймыра открылось туристическое кафе «Арктик Туристико».
12:33 В минувшую субботу Норильск взбудоражили звонки о возможном минировании ряда объектов города.
09:46 «Школьный вальс - 2019» проводил норильских выпускников этого года в большую жизнь.
19:24 В Дудинке завершился традиционный турнир WCT Arctic Curling Cup.
19:19 В рамках Арктического кубка уже второй год подряд прошёл детско-юношеский турнир.
14:13 К этому часу на Арктическом кубке по кёрлингу определились участники финального матча.
23:22 В третий игровой день Arctic Curling Cup завершаются матчи в группах.
18:19 Торжественное открытие Арктического кубка в Дудинке состоялось. За ярким праздником следили сотни гостей.
18:18 В аварии на улице Красноярской пострадал ребёнок.
17:06 «Такого праздника спорта, как на Таймыре, нет нигде»: Arctic Curling Cup в разгаре.
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