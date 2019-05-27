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27 мая 2019, 12:33

В минувшую субботу Норильск взбудоражили звонки о возможном минировании ряда объектов города.


В субботу, 25 мая в дежурную часть ОМВД России по городу Норильску поступило сообщение о том, что сразу в трёх объектах города обнаружены подозрительные предметы. Назывались Административно-деловой центр Норильска, спортивно-развлекательный центр «Арена-Норильск» и торговый центр «Гулливер» района Талнах. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также спасатели и скорая помощь.
В ходе обследования зданий полицейские не обнаружили предметов, представляющих угрозу для горожан. Однако по факту заведено уголовное дело, «шутники» разыскиваются.
Полицейские напоминают любителям экстремальных шуток о том, что они несут ответственность по статье 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ. В этой статье, в частности, говорится: заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или других действиях, представляющих опасность жизни людей, наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей. Как вариант мерой наказания может быть сумма зарплаты за один или полтора года, либо ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы от двух до трех лет.
Ложные сообщения, касающиеся объектов социальной инфраструктуры - а к ним относятся Административно-деловой центр и торговые центры, - влекут наложение штрафа от пятисот до семисот тысяч рублей, штраф в размере заработной платы за год или два либо лишение свободы от трёх до пяти лет.
Фото очевидцев
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    Список новостей

 27 мая 2019 
12:46   В столице Таймыра открылось туристическое кафе «Арктик Туристико». 12:33   В минувшую субботу Норильск взбудоражили звонки о возможном минировании ряда объектов города.
09:46   «Школьный вальс - 2019» проводил норильских выпускников этого года в большую жизнь.

 26 мая 2019 
19:24   В Дудинке завершился традиционный турнир WCT Arctic Curling Cup. 19:19   В рамках Арктического кубка уже второй год подряд прошёл детско-юношеский турнир.
14:13   К этому часу на Арктическом кубке по кёрлингу определились участники финального матча.

 25 мая 2019 
23:22   В третий игровой день Arctic Curling Cup завершаются матчи в группах.

 24 мая 2019 
18:19   Торжественное открытие Арктического кубка в Дудинке состоялось. За ярким праздником следили сотни гостей. 18:18   В аварии на улице Красноярской пострадал ребёнок.
17:06   «Такого праздника спорта, как на Таймыре, нет нигде»: Arctic Curling Cup в разгаре. 16:57   Таймыр готовится к ледоходу. Подвижки льда на Енисее уже наблюдаются в районе Туруханска.
16:24   Депутат городского Совета Дмитрий Дубров избран ректором Норильского государственного индустриального института. 16:10   Норильчане Аслан Насыров и Владислав Васильев выступили в чемпионате Красноярского края по боксу среди мужчин.
16:09   Аэропорт «Хатанга» передали в федеральную собственность. 15:40   Опыт зимней Универсиады-2019 будет использован при организации Студенческих игр в Швейцарии.
13:29   В Молодежном центре Кайеркана ко Дню защиты детей пройдет праздничная программа «Пробежаться по радуге». 12:31   Завтра в Молодежном центре пройдет мастер-класс по бальным танцам.
12:29   На одном из домов Норильска завершаются работы в рамках региональной программы капитальных ремонтов. 10:02   В 15-летний юбилей в благотворительном фонде «69 параллель» по традиции подводят некоторые итоги работы.

 23 мая 2019 
18:54   Молодёжь приглашают принять участие в Международном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы. 18:24   На турнире Arctic Curling Cup, проходящем в Дудинке, сыграны первые матчи.
18:22   Сегодня в 23-й школе прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню биологического многообразия. 17:21   Благотворительный фонд «69 параллель» отметил своё 15-летие. Главный подарок для фонда – это когда у его подопечных всё хорошо.
17:01   Персональную выставку «Спасибо вам, учителя» и авторские портреты в подарок педагогам гимназии № 5 оставила ученица, прощаясь с начальной школой. 16:19   Ровно через месяц, 23 июня, в Норильске пройдут выпускные вечера.
15:31   Для норильских 11-классников прозвенел последний звонок – раньше всех в Красноярском крае. 15:28   Сегодня в Дудинку прилетели на традиционный этап мирового тура по кёрлингу WCT Arctic Curling Cup команды-участницы.
15:04   80-летие отпраздновал один из авторов геологических карт района Норильска. 14:02   Последний день мая в Норильске станет Днем бесплатной юридической помощи.
14:01   Житель Норильска заплатил около полумиллиона рублей за избиение бывшего друга. 14:00   В Норильске определены предприятия с лучшей организацией работы по охране труда.
14:00   Поцарапал самолет - отвечай! Глава буксировочной бригады аэропорта «Норильск» отстранен от работы. 12:28   За сутки кромка льда на Енисее продвинулась на 50 километров и сегодня находится примерно в 40-50 километрах выше посёлка Верещагино.
12:23   «Норникель» приступил к защите корпоративных информационных систем. 12:01   Сборная края по северному многоборью – победитель ЧР-2019.

 22 мая 2019 
17:43   В Дудинке открылась выставка «Ангелы, к которым можно прикоснуться». Теперь живопись можно не только видеть, но и чувствовать руками. 17:25   На 83-м году жизни ушел историк и летописец Михаил Важнов.
17:05   Законопроект об «общем котле» регионального фонда капитальных ремонтов отправлен на доработку. 16:48   Таймырцы привезли награды с международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера 2019».
16:06   Норильчане могут войти в кадровый резерв инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». 16:00   Три северные территории объединяются в один туристический кластер.
15:16   На заседании комитета по строительству и ЖКХ депутаты Заксобрания края признали неэффективной работу регионального фонда капитальных ремонтов. 15:10   Меньше 20 часов осталось до открытия Арктического кубка по кёрлингу.
13:27   Два норильских спектакля будут представлены в Геленджике на театральном фестивале «Кварталы искусств». 12:30   МФК «Норильский никель» покинули четыре игрока.
12:29   Семилетняя Олеся Сасова стала единственной норильчанкой, победившей в краевом конкурсе одарённых детей. 09:57   Норильские парламентарии согласовали изменения в Правила землепользования и застройки города.

 21 мая 2019 
18:24   Завтра мастер-план города будет представлен всем норильчанам – презентация состоится в 18.00 в НГИИ.




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