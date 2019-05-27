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27 мая 2019, 12:46



В столице Таймыра открылось туристическое кафе «Арктик Туристико».

Почётная миссия перерезать красную ленточку досталась председателю районного Совета депутатов Владимиру Шишову и заместителю главы Таймыра по финансовым и экономическим вопросам Натэле Скобеевой. Обращаясь к коллективу заведения, Владимир Шишов сказал: «Желаю вам проникнуться той атмосферой Севера и Таймыра, которая отображена в интерьере кафе, и достойно представить её посетителям, а особенно - людям, которые впервые посетят наш замечательный город». На открытии также присутствовали сотрудники администрации муниципального района, представители брендингового агентства «АСмысл». Фото пресс-службы администрации Таймыра

Просмотров:60 В Дудинке в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Арктический» открылось новое кафе «Арктик Туристико», благодаря которому гости города смогут познакомиться с северным колоритом и кухней.Почётная миссия перерезать красную ленточку досталась председателю районного Совета депутатов Владимиру Шишову и заместителю главы Таймыра по финансовым и экономическим вопросам Натэле Скобеевой.Обращаясь к коллективу заведения, Владимир Шишов сказал: «Желаю вам проникнуться той атмосферой Севера и Таймыра, которая отображена в интерьере кафе, и достойно представить её посетителям, а особенно - людям, которые впервые посетят наш замечательный город».На открытии также присутствовали сотрудники администрации муниципального района, представители брендингового агентства «АСмысл».Фото пресс-службы администрации Таймыра