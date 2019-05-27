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27 мая 2019, 13:53



Сегодня в Норильске работает делегация правительства и Законодательного собрания Красноярского края. В повестке – вопросы, касающиеся социальной политики города.

В составе делегации - депутаты Заксобрания Людмила Магомедова, Павел Семизоров, Вера Оськина и Илья Зайцев, а также заместитель председателя краевого правительства Алексей Подкорытов, региональный министр социальной политики Ирина Пастухова и её заместитель Денис Голощапов. Фото из архива ЗП

Просмотров:203 Визит продлится три дня, в течение которых краевые депутаты и чиновники проведут ряд рабочих встреч с руководством Норильска и Таймыра. В числе тем - организационные вопросы возврата государственных полномочий в области социальной защиты на уровень региона. В Норильске делегаты посетят реабилитационный центр «Виктория» и детскую больницу, проведут встречу с активом города и общественностью города, где будут обсуждаться основные аспекты предстоящей реформы сферы социальной защиты населения. Завтра депутаты и члены правительства края будут работать в Дудинке.В составе делегации - депутаты Заксобрания Людмила Магомедова, Павел Семизоров, Вера Оськина и Илья Зайцев, а также заместитель председателя краевого правительства Алексей Подкорытов, региональный министр социальной политики Ирина Пастухова и её заместитель Денис Голощапов.Фото из архива ЗП