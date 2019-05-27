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27 мая 2019, 13:56



В Норильске стартует ежегодная межрегиональная акция «Мы не хотим жить на свалке!»

Специально к акции запущен хештег #чистыйнорильск_городмечты, который обязательно нужно использовать в постах о своих идеях и реальных действиях по преобразованию городской и пригородной среды. Хештег поможет координаторам собрать всю информацию от жителей Норильска и подготовить отчет от нашей территории. В рамках акции можно провести мероприятие, лекцию, написать пост или статью в соцсетях о проблеме мусора в современном мире или конкретно в Норильске. Форма подачи – любая, к этому вопросу можно подойти творчески. Можно разработать свою авторскую листовку или стикеры и распространять их по городу, расклеивая на доски объявлений и в других местах, где это разрешено. Помимо информационных постов о проблеме мусора, предлагается опубликовать свои рассуждения и идеи о том, какими конкретно действиями можно преобразовать городскую среду. А можно перейти к конкретным действиям и организовать уборку небольших несанкционированных свалок, а затем рассказать об этом с хештегом, который представит весь Большой Норильск на межрегиональной арене. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:279 Акция организована Ассоциацией заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона и в этом году собрала десять учреждений системы особо охраняемых природных территорий России. Присоединились к ним и Заповедники Таймыра, которые стали координаторами акции в Норильске.Специально к акции запущен хештег #чистыйнорильск_городмечты, который обязательно нужно использовать в постах о своих идеях и реальных действиях по преобразованию городской и пригородной среды. Хештег поможет координаторам собрать всю информацию от жителей Норильска и подготовить отчет от нашей территории.В рамках акции можно провести мероприятие, лекцию, написать пост или статью в соцсетях о проблеме мусора в современном мире или конкретно в Норильске. Форма подачи – любая, к этому вопросу можно подойти творчески.Можно разработать свою авторскую листовку или стикеры и распространять их по городу, расклеивая на доски объявлений и в других местах, где это разрешено. Помимо информационных постов о проблеме мусора, предлагается опубликовать свои рассуждения и идеи о том, какими конкретно действиями можно преобразовать городскую среду. А можно перейти к конкретным действиям и организовать уборку небольших несанкционированных свалок, а затем рассказать об этом с хештегом, который представит весь Большой Норильск на межрегиональной арене.Фото Владимира Макушкина