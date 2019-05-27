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27 мая 2019, 15:20



Для граждан с большим трудовым стажем портал «Работа в России» запускает новый раздел.

Новый раздел «Опытные кадры» содержит статьи и материалы о возможностях трудоустройства жителей Красноярья, имеющих большой стаж трудовой деятельности. Из раздела работодатели могут перейти непосредственно к поиску необходимых сотрудников. Чтобы зарегистрироваться и опубликовать резюме на сайте, достаточно войти туда с помощью личного кабинета портала государственных услуг - подтверждения личности не требуется. Размещённую информацию могут видеть работодатели всей страны. Также, благодаря встроенной функции, соискатели имеют возможность откликаться на вакансии. К слову, в учреждениях социального обслуживания населения края организована помощь гражданам в составлении и размещении резюме на портале. Сегодня работодателям доступно более 31 тысячи резюме жителей Красноярского края.

Просмотров:156 Портал «Работа в России» – эффективный ресурс для поиска работы, ежедневно на сайте регистрируются около 100 соискателей из Красноярского края, сообщает официальный портал Красноярского края.Новый раздел «Опытные кадры» содержит статьи и материалы о возможностях трудоустройства жителей Красноярья, имеющих большой стаж трудовой деятельности. Из раздела работодатели могут перейти непосредственно к поиску необходимых сотрудников.Чтобы зарегистрироваться и опубликовать резюме на сайте, достаточно войти туда с помощью личного кабинета портала государственных услуг - подтверждения личности не требуется.Размещённую информацию могут видеть работодатели всей страны. Также, благодаря встроенной функции, соискатели имеют возможность откликаться на вакансии.К слову, в учреждениях социального обслуживания населения края организована помощь гражданам в составлении и размещении резюме на портале. Сегодня работодателям доступно более 31 тысячи резюме жителей Красноярского края.