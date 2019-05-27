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27 мая 2019, 15:34



К этому часу делегация правительства Красноярского края побывала в реабилитационном центре «Виктория».

Как сообщалось, в настоящее время в Норильске с рабочим визитом находятся депутаты Заксобрания Людмила Магомедова, Павел Семизоров, Вера Оськина и Илья Зайцев, а также заместитель председателя краевого правительства Алексей Подкорытов, региональный министр социальной политики Ирина Пастухова и её заместитель Денис Голощапов. Для гостей провели экскурсию по центру, который в этом году отметит своё 19-летие. Гостям рассказали об индивидуальных методиках работы с детьми-инвалидами, в том числе с серьёзными ментальными нарушениями. Сегодня центр постоянно посещают более 400 детей и подростков с различными заболеваниями, от 5 до 12 человек по достижении 18-летнего возраста ежегодно становятся выпускниками. Как отметили сотрудники центра, несмотря на то что учреждение является социальным, дети-инвалиды получают в нём образовательные услуги, направленные на социализацию. Кроме того, благодаря сотрудничеству с различными учреждениями Норильска выпускники «Виктории» впоследствии трудоустраиваются и становятся полноценными членами общества. В ходе посещения центра «Виктория» краевые гости встретились с коллективом и поделились впечатлениями от экскурсии. В частности, отметили уникальность учреждения для Красноярского края – таких в регионе только два: в Норильске и краевой столице. Стоит отметить, что подобный реабилитационный центр в Красноярске появился после изучения норильского опыта работы в этой сфере. На встрече с коллективом прозвучали вопросы сохранения уровня доходов и социальных гарантий работникам при переходе в краевое учреждение соцзащиты, а также сохранения всех услуг, которые сегодня получают воспитанники «Виктории». «Наша задача в ходе этой поездки – изучить все стороны оказания социальных услуг норильчанам перед предстоящими изменениями в отрасли. Необходимо найти оптимальное решение, чтобы не просто сохранить реабилитационный центр, но и определить новые векторы его развития. Я вижу здесь огромный потенциал и для продолжения оказания уникальных услуг по реабилитации и социализации инвалидов, и для расширения возможностей центра. Все организационные вопросы будем решать совместно с краевыми министерствами социальной политики и образования, а также с норильскими коллегами, чтобы сохранить высокое качество оказания этих услуг», - резюмировал итоги встречи заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов. Фото Ирины Яринской

Просмотров:160 В ходе трёхдневного визита краевые чиновники и депутаты посетили реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория».Как сообщалось, в настоящее время в Норильске с рабочим визитом находятся депутаты Заксобрания Людмила Магомедова, Павел Семизоров, Вера Оськина и Илья Зайцев, а также заместитель председателя краевого правительства Алексей Подкорытов, региональный министр социальной политики Ирина Пастухова и её заместитель Денис Голощапов.Для гостей провели экскурсию по центру, который в этом году отметит своё 19-летие. Гостям рассказали об индивидуальных методиках работы с детьми-инвалидами, в том числе с серьёзными ментальными нарушениями. Сегодня центр постоянно посещают более 400 детей и подростков с различными заболеваниями, от 5 до 12 человек по достижении 18-летнего возраста ежегодно становятся выпускниками. Как отметили сотрудники центра, несмотря на то что учреждение является социальным, дети-инвалиды получают в нём образовательные услуги, направленные на социализацию. Кроме того, благодаря сотрудничеству с различными учреждениями Норильска выпускники «Виктории» впоследствии трудоустраиваются и становятся полноценными членами общества.В ходе посещения центра «Виктория» краевые гости встретились с коллективом и поделились впечатлениями от экскурсии. В частности, отметили уникальность учреждения для Красноярского края – таких в регионе только два: в Норильске и краевой столице. Стоит отметить, что подобный реабилитационный центр в Красноярске появился после изучения норильского опыта работы в этой сфере.На встрече с коллективом прозвучали вопросы сохранения уровня доходов и социальных гарантий работникам при переходе в краевое учреждение соцзащиты, а также сохранения всех услуг, которые сегодня получают воспитанники «Виктории».«Наша задача в ходе этой поездки – изучить все стороны оказания социальных услуг норильчанам перед предстоящими изменениями в отрасли. Необходимо найти оптимальное решение, чтобы не просто сохранить реабилитационный центр, но и определить новые векторы его развития. Я вижу здесь огромный потенциал и для продолжения оказания уникальных услуг по реабилитации и социализации инвалидов, и для расширения возможностей центра. Все организационные вопросы будем решать совместно с краевыми министерствами социальной политики и образования, а также с норильскими коллегами, чтобы сохранить высокое качество оказания этих услуг», - резюмировал итоги встречи заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.Фото Ирины Яринской