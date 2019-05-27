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27 мая 2019, 15:51



«Вперёд в прошлое» и «Зожик» - победители городского конкурса социальных проектов «Мы – НКО».

Конкурс проводится ежегодно отделом по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями управления административной практики администрации Норильска. В этот раз на конкурс было подано девять проектов, большая часть которых направлена на пропаганду здорового образа жизни, создание условий для развития физической культуры и массового спорта, внедрение новых форматов спортивных мероприятий для детей и взрослых, новых методик и технологий работы с детьми, подростками и молодёжью, духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Лучших определял экспертный совет конкурса по степени социальной значимости, оригинальности, проработанности и перспективы продолжения проекта, по опыту реализации подобных проектов у организации, участвующей в конкурсе. Наибольшее количество баллов получили проекты «Вперёд в прошлое» спортивного клуба лучного боя «Небесная арена», и спортивная площадка «Зожик», подготовленный клубом для семей с детьми дошкольного возраста «Малышандия». И та и другая организации получат на реализацию своих идей по 200 000 рублей. При этом, по условиям конкурса, каждая организация внесёт собственный вклад в проект – не менее 10 процентов от запрошенной суммы. Спортклуб «Небесная арена» в рамках проекта «Вперёд в прошлое» проведёт мероприятия для того, чтобы разнообразить спортивный календарь летних лагерей, ТОШ, старшеклассников. Предложит детям и подросткам узнать особенности древнего стрелкового оружия, а также получить незабываемый опыт в стрельбе из лука по мишеням, поучаствовать в сражении снайперов Средневековья. Проект спортивной площадки «Зожик» от семейного клуба «Малышандия» предполагает создание в кайерканском Молодёжном центре пространства для физического развития детей от 3 до 8 лет, оборудованной детскими тренажёрами, батутом и спортивным комплексом. На площадке «Зожики» пройдут семейная эстафета и занятия для детей. Кроме того, запланирована встреча педагогов, на которой инструкторы по физической работе обсудят методики работы с семьями. Финансовая поддержка проектов предусмотрена подпрограммой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск» муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования город Норильск в XXI веке». Победителям вручается грант в виде субсидии из бюджета города. Фото из архива клуба "Малышандия"

Просмотров:153 Возможность воплотить в жизнь задуманное получили клуб лучного боя «Небесная арена» и кайерканская «Малышандия».Конкурс проводится ежегодно отделом по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями управления административной практики администрации Норильска.В этот раз на конкурс было подано девять проектов, большая часть которых направлена на пропаганду здорового образа жизни, создание условий для развития физической культуры и массового спорта, внедрение новых форматов спортивных мероприятий для детей и взрослых, новых методик и технологий работы с детьми, подростками и молодёжью, духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Лучших определял экспертный совет конкурса по степени социальной значимости, оригинальности, проработанности и перспективы продолжения проекта, по опыту реализации подобных проектов у организации, участвующей в конкурсе.Наибольшее количество баллов получили проекты «Вперёд в прошлое» спортивного клуба лучного боя «Небесная арена», и спортивная площадка «Зожик», подготовленный клубом для семей с детьми дошкольного возраста «Малышандия». И та и другая организации получат на реализацию своих идей по 200 000 рублей. При этом, по условиям конкурса, каждая организация внесёт собственный вклад в проект – не менее 10 процентов от запрошенной суммы.Спортклуб «Небесная арена» в рамках проекта «Вперёд в прошлое» проведёт мероприятия для того, чтобы разнообразить спортивный календарь летних лагерей, ТОШ, старшеклассников. Предложит детям и подросткам узнать особенности древнего стрелкового оружия, а также получить незабываемый опыт в стрельбе из лука по мишеням, поучаствовать в сражении снайперов Средневековья.Проект спортивной площадки «Зожик» от семейного клуба «Малышандия» предполагает создание в кайерканском Молодёжном центре пространства для физического развития детей от 3 до 8 лет, оборудованной детскими тренажёрами, батутом и спортивным комплексом. На площадке «Зожики» пройдут семейная эстафета и занятия для детей. Кроме того, запланирована встреча педагогов, на которой инструкторы по физической работе обсудят методики работы с семьями.Финансовая поддержка проектов предусмотрена подпрограммой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск» муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования город Норильск в XXI веке». Победителям вручается грант в виде субсидии из бюджета города.Фото из архива клуба "Малышандия"