Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 мая 2019, 16:05



За выходные кромка льда на Енисее продвинулась на 351 километр.

Уровень воды в Енисее в районе столицы Таймыра за сутки поднялся на 63 см и составил 7 м 75 см. В посёлке Потапово вода поднялась на 62 см и сейчас находится на отметке 4,33 м. В Игарке наблюдается подвижка льда. Уровень воды там составляет 4 м 83 см, за сутки прибыло 76 см. В нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС вода за сутки поднялась на 43 см и сейчас составляет 5 м 67 см. Год назад в этот день уровень воды в районе Дудинки находился на отметке 8 м 41 см, кромка льда была в 419 км от г. Дудинки. Дудинский порт покидают последние суда – в 5.30 в док ушел дизельэлектроход «Надежда», а в 13.30 – «Дудинка».

Просмотров:282 По информации управления по делам ГО и ЧС администрации района, утром 27 мая кромка льда на Енисее находилась на 65 км ниже поселка Курейка, что в 354 км от Дудинки.Уровень воды в Енисее в районе столицы Таймыра за сутки поднялся на 63 см и составил 7 м 75 см. В посёлке Потапово вода поднялась на 62 см и сейчас находится на отметке 4,33 м.В Игарке наблюдается подвижка льда. Уровень воды там составляет 4 м 83 см, за сутки прибыло 76 см.В нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС вода за сутки поднялась на 43 см и сейчас составляет 5 м 67 см.Год назад в этот день уровень воды в районе Дудинки находился на отметке 8 м 41 см, кромка льда была в 419 км от г. Дудинки.Дудинский порт покидают последние суда – в 5.30 в док ушел дизельэлектроход «Надежда», а в 13.30 – «Дудинка».