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27 мая 2019, 16:20



Первые 134 норильчанина сели за экзаменационные парты: ЕГЭ в крае стартовали без технологических сбоев.

По словам министра образования Красноярского края Светланы Маковской, в сравнении с прошлым годом почти в два раза увеличилось количество желающих сдавать географию. «В прошлом году географию сдавали 268 человек, почти в два раза меньше, чем в этом. Количество сдающих литературу осталось на уровне прошлого года. ЕГЭ по литературе необходим при поступлении на большинство гуманитарных специальностей – журналистику, филологию, театральное искусство», – отметила министр. Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей и 17 заданий. На её выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл – 32. В первой части проверяется умение определять основные элементы содержания и художественной структуры произведений - тематика и проблематика, герои и события, художественные приёмы. Вторая часть работы требует от участников ЕГЭ написания полноформатного развернутого сочинения на предложенную тему. Результаты по этому предмету станут известны не позднее 11 июня. Экзаменационная работа по географии состоит из двух частей, включающих 34 задания, а на её выполнение отводится 3 часа. Участники могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл – 37. Результаты по географии станут известны не позднее 11 июня. С ними участники смогут ознакомиться в специальном разделе официального сайта ЕГЭ. Все вопросы по процедуре проведения ЕГЭ можно задать по телефону региональной горячей линии 8 (391) 204-04-33. Напомним, что в основной волне ЕГЭ принимают участие около 15 тысяч выпускников Красноярского края. Следующий экзамен пройдёт 29 мая. В этот день ребята напишут ЕГЭ по профильной и базовой математике. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:153 В Красноярском крае сегодня стартовал основной этап ЕГЭ: выпускники сдают экзамены по географии (459 человек) и литературе (1355 человек). В регионе открылось 48 пунктов проведения экзаменов, шесть из которых – в Красноярске, 20 – в труднодоступных территориях. В Норильске ЕГЭ принимают в девяти школах, географию у нас сдают 32 выпускника, литературу - 102. В экзаменах принимают участие по краю 12 человек с ограниченными возможностями здоровья. Для них, при необходимости, создаются особые условия – увеличено время выполнения работы на 1,5 часа, выделяется отдельная аудитория, предусмотрены перерывы на приём пищи или лекарств.По словам министра образования Красноярского края Светланы Маковской, в сравнении с прошлым годом почти в два раза увеличилось количество желающих сдавать географию.«В прошлом году географию сдавали 268 человек, почти в два раза меньше, чем в этом. Количество сдающих литературу осталось на уровне прошлого года. ЕГЭ по литературе необходим при поступлении на большинство гуманитарных специальностей – журналистику, филологию, театральное искусство», – отметила министр.Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей и 17 заданий. На её выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл – 32.В первой части проверяется умение определять основные элементы содержания и художественной структуры произведений - тематика и проблематика, герои и события, художественные приёмы. Вторая часть работы требует от участников ЕГЭ написания полноформатного развернутого сочинения на предложенную тему.Результаты по этому предмету станут известны не позднее 11 июня.Экзаменационная работа по географии состоит из двух частей, включающих 34 задания, а на её выполнение отводится 3 часа. Участники могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл – 37.Результаты по географии станут известны не позднее 11 июня. С ними участники смогут ознакомиться в специальном разделе официального сайта ЕГЭ.Все вопросы по процедуре проведения ЕГЭ можно задать по телефону региональной горячей линии 8 (391) 204-04-33.Напомним, что в основной волне ЕГЭ принимают участие около 15 тысяч выпускников Красноярского края.Следующий экзамен пройдёт 29 мая. В этот день ребята напишут ЕГЭ по профильной и базовой математике.Фото Владимира Макушкина