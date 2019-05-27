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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:15 Таймыр готов к летней речной навигации.
16:20 Первые 134 норильчанина сели за экзаменационные парты: ЕГЭ в крае стартовали без технологических сбоев.
16:05 За выходные кромка льда на Енисее продвинулась на 351 километр.
15:51 «Вперёд в прошлое» и «Зожик» - победители городского конкурса социальных проектов «Мы – НКО».
15:34 К этому часу делегация правительства Красноярского края побывала в реабилитационном центре «Виктория».
15:25 Норильское «Боевое братство» приняло участие в автопробеге, посвященном 101-й годовщине Пограничных войск.
15:20 Для граждан с большим трудовым стажем портал «Работа в России» запускает новый раздел.
13:56 В Норильске стартует ежегодная межрегиональная акция «Мы не хотим жить на свалке!»
13:53 Сегодня в Норильске работает делегация правительства и Законодательного собрания Красноярского края. В повестке – вопросы, касающиеся социальной политики города.
12:46 В столице Таймыра открылось туристическое кафе «Арктик Туристико».
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