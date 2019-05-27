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27 мая 2019, 17:15



Таймыр готов к летней речной навигации.

Также, по информации управления транспорта, информатизации и связи администрации муниципального района, в этом году в летнюю навигацию речными пассажирскими перевозками на Таймыре будут заниматься теплоходы «Хансута Яптунэ», «СП-4», «С. Гуменюк», «Таймыр», а также пассажирский мелкосидящий водомётный катер «Логата». Теплоход «С. Гуменюк» будет курсировать между островной и материковой частью Диксона. Теплоходы «Хансута Яптунэ» и «СП-4» будут работать по направлениям Дудинка – Усть-Порт – Караул – Носок – Байкаловск – Воронцово. Согласно расписанию, первые рейсы «СП-4» и «Хансута Яптунэ» запланированы на 12 и 14 июня соответственно, оба по маршруту Дудинка - Усть-Порт – Караул – Носок и обратно. В направлении Караула в этом году запланировано 53 рейса. В сельском поселении Хатанга в этом году будут ходить два судна: теплоход «Таймыр» и катер «Логата» на 30 посадочных мест, который в прошлом году приобрела администрация Дудинки в связи с возросшим пассажиропотоком. В этом году оба судна выполнят 17 рейсов в северном направлении - Жданиха – Новорыбная – Сындасско – Попигай, и 12 в южном - Хета – Новая – Катырык.

Просмотров:187 Сформировано и расписание движения судов по направлению Дудинка – Красноярск. Первый пароход из Красноярска запланирован на 8 июня, из Дудинки - на 12 июня. На этом направлении работают два судна – «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов», каждый на 250 пассажиров.Также, по информации управления транспорта, информатизации и связи администрации муниципального района, в этом году в летнюю навигацию речными пассажирскими перевозками на Таймыре будут заниматься теплоходы «Хансута Яптунэ», «СП-4», «С. Гуменюк», «Таймыр», а также пассажирский мелкосидящий водомётный катер «Логата».Теплоход «С. Гуменюк» будет курсировать между островной и материковой частью Диксона. Теплоходы «Хансута Яптунэ» и «СП-4» будут работать по направлениям Дудинка – Усть-Порт – Караул – Носок – Байкаловск – Воронцово. Согласно расписанию, первые рейсы «СП-4» и «Хансута Яптунэ» запланированы на 12 и 14 июня соответственно, оба по маршруту Дудинка - Усть-Порт – Караул – Носок и обратно. В направлении Караула в этом году запланировано 53 рейса.В сельском поселении Хатанга в этом году будут ходить два судна: теплоход «Таймыр» и катер «Логата» на 30 посадочных мест, который в прошлом году приобрела администрация Дудинки в связи с возросшим пассажиропотоком. В этом году оба судна выполнят 17 рейсов в северном направлении - Жданиха – Новорыбная – Сындасско – Попигай, и 12 в южном - Хета – Новая – Катырык.