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27 мая 2019, 17:15

Таймыр готов к летней речной навигации.


Сформировано и расписание движения судов по направлению Дудинка – Красноярск. Первый пароход из Красноярска запланирован на 8 июня, из Дудинки - на 12 июня. На этом направлении работают два судна – «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов», каждый на 250 пассажиров.
Также, по информации управления транспорта, информатизации и связи администрации муниципального района, в этом году в летнюю навигацию речными пассажирскими перевозками на Таймыре будут заниматься теплоходы «Хансута Яптунэ», «СП-4», «С. Гуменюк», «Таймыр», а также пассажирский мелкосидящий водомётный катер «Логата».
Теплоход «С. Гуменюк» будет курсировать между островной и материковой частью Диксона. Теплоходы «Хансута Яптунэ» и «СП-4» будут работать по направлениям Дудинка – Усть-Порт – Караул – Носок – Байкаловск – Воронцово. Согласно расписанию, первые рейсы «СП-4» и «Хансута Яптунэ» запланированы на 12 и 14 июня соответственно, оба по маршруту Дудинка - Усть-Порт – Караул – Носок и обратно. В направлении Караула в этом году запланировано 53 рейса.
В сельском поселении Хатанга в этом году будут ходить два судна: теплоход «Таймыр» и катер «Логата» на 30 посадочных мест, который в прошлом году приобрела администрация Дудинки в связи с возросшим пассажиропотоком. В этом году оба судна выполнят 17 рейсов в северном направлении - Жданиха – Новорыбная – Сындасско – Попигай, и 12 в южном - Хета – Новая – Катырык.

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    Список новостей

 27 мая 2019 
17:15   Таймыр готов к летней речной навигации. 16:20   Первые 134 норильчанина сели за экзаменационные парты: ЕГЭ в крае стартовали без технологических сбоев.
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15:34   К этому часу делегация правительства Красноярского края побывала в реабилитационном центре «Виктория». 15:25   Норильское «Боевое братство» приняло участие в автопробеге, посвященном 101-й годовщине Пограничных войск.
15:20   Для граждан с большим трудовым стажем портал «Работа в России» запускает новый раздел. 13:56   В Норильске стартует ежегодная межрегиональная акция «Мы не хотим жить на свалке!»
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12:33   В минувшую субботу Норильск взбудоражили звонки о возможном минировании ряда объектов города. 09:46   «Школьный вальс - 2019» проводил норильских выпускников этого года в большую жизнь.

 26 мая 2019 
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14:13   К этому часу на Арктическом кубке по кёрлингу определились участники финального матча.

 25 мая 2019 
23:22   В третий игровой день Arctic Curling Cup завершаются матчи в группах.

 24 мая 2019 
18:19   Торжественное открытие Арктического кубка в Дудинке состоялось. За ярким праздником следили сотни гостей. 18:18   В аварии на улице Красноярской пострадал ребёнок.
17:06   «Такого праздника спорта, как на Таймыре, нет нигде»: Arctic Curling Cup в разгаре. 16:57   Таймыр готовится к ледоходу. Подвижки льда на Енисее уже наблюдаются в районе Туруханска.
16:24   Депутат городского Совета Дмитрий Дубров избран ректором Норильского государственного индустриального института. 16:10   Норильчане Аслан Насыров и Владислав Васильев выступили в чемпионате Красноярского края по боксу среди мужчин.
16:09   Аэропорт «Хатанга» передали в федеральную собственность. 15:40   Опыт зимней Универсиады-2019 будет использован при организации Студенческих игр в Швейцарии.
13:29   В Молодежном центре Кайеркана ко Дню защиты детей пройдет праздничная программа «Пробежаться по радуге». 12:31   Завтра в Молодежном центре пройдет мастер-класс по бальным танцам.
12:29   На одном из домов Норильска завершаются работы в рамках региональной программы капитальных ремонтов. 10:02   В 15-летний юбилей в благотворительном фонде «69 параллель» по традиции подводят некоторые итоги работы.

 23 мая 2019 
18:54   Молодёжь приглашают принять участие в Международном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы. 18:24   На турнире Arctic Curling Cup, проходящем в Дудинке, сыграны первые матчи.
18:22   Сегодня в 23-й школе прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню биологического многообразия. 17:21   Благотворительный фонд «69 параллель» отметил своё 15-летие. Главный подарок для фонда – это когда у его подопечных всё хорошо.
17:01   Персональную выставку «Спасибо вам, учителя» и авторские портреты в подарок педагогам гимназии № 5 оставила ученица, прощаясь с начальной школой. 16:19   Ровно через месяц, 23 июня, в Норильске пройдут выпускные вечера.
15:31   Для норильских 11-классников прозвенел последний звонок – раньше всех в Красноярском крае. 15:28   Сегодня в Дудинку прилетели на традиционный этап мирового тура по кёрлингу WCT Arctic Curling Cup команды-участницы.
15:04   80-летие отпраздновал один из авторов геологических карт района Норильска. 14:02   Последний день мая в Норильске станет Днем бесплатной юридической помощи.
14:01   Житель Норильска заплатил около полумиллиона рублей за избиение бывшего друга. 14:00   В Норильске определены предприятия с лучшей организацией работы по охране труда.
14:00   Поцарапал самолет - отвечай! Глава буксировочной бригады аэропорта «Норильск» отстранен от работы. 12:28   За сутки кромка льда на Енисее продвинулась на 50 километров и сегодня находится примерно в 40-50 километрах выше посёлка Верещагино.
12:23   «Норникель» приступил к защите корпоративных информационных систем. 12:01   Сборная края по северному многоборью – победитель ЧР-2019.

 22 мая 2019 
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17:05   Законопроект об «общем котле» регионального фонда капитальных ремонтов отправлен на доработку. 16:48   Таймырцы привезли награды с международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера 2019».
16:06   Норильчане могут войти в кадровый резерв инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». 16:00   Три северные территории объединяются в один туристический кластер.




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