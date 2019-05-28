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28 мая 2019, 10:15



Вопросы социальной политики Норильска в эти дни находятся в центре внимания представителей правительства и Заксобрания края.

В состав делегации вошли депутаты Заксобрания Людмила Магомедова, Павел Семизоров, Вера Оськина и Илья Зайцев, а также заместитель председателя краевого правительства Алексей Подкорытов, региональный министр социальной политики Ирина Пастухова и её заместитель Денис Голощапов. Визит продлится три дня, с понедельника по среду краевые депутаты и чиновники проводят ряд рабочих встреч с руководством Норильска и Таймыра. В реабилитационном центре «Виктория» гостям рассказали об индивидуальных методиках работы с детьми-инвалидами, в том числе имеющими серьёзные ментальные нарушения. Как отметили сотрудники центра, несмотря на то что учреждение является социальным, дети-инвалиды получают в нём образовательные услуги, направленные на их социализацию. Кроме того, благодаря сотрудничеству с различными учреждениями Норильска выпускники «Виктории» впоследствии трудоустраиваются и становятся полноценными членами общества. На встрече с коллективом прозвучали вопросы сохранения уровня доходов и социальных гарантий работникам при переходе в краевое учреждение соцзащиты, а также всего перечня услуг, которые сегодня получают воспитанники «Виктории». Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края, заверила, что радикальных перемен в области соцзащиты Норильска не произойдёт. По её словам, с 2005 года согласно федеральному законодательству социальная сфера должна находиться в ведении субъекта РФ. В течение многих лет полномочия передавались муниципалитетам, а сейчас происходит не изъятие, а передача системы соцполитики на уровень, предусмотренный законом. - Сегодня видели уникальное учреждение – центр «Виктория», опыт которого надо сохранять и приумножать. Во время встречи у людей наблюдалось несколько настороженное отношение к ситуации. Мы ответили на все их вопросы: не планируется ни сокращение рабочих мест, ни снижение заработной платы. Есть тонкости, заключающиеся именно в норильской специфике, и мы возьмём такие моменты на контроль - с администрацией Норильска мы уже обсудили их и пришли к выводу, что всё решаемо, - подчеркнула министр. Алексей Подкорытов, заместитель председателя правительства Красноярского края: - у нас сложился очень хороший диалог. Тревога, с которой мы предполагали столкнуться, переросла в позитивное настроение. Думаю, что норильчане с большим пониманием отнеслись к текущим процессам. Людмила Магомедова, депутат Заксобрания Красноярского края: - Норильск – особая территория, здесь существуют дополнительные меры социальной поддержки, которые финансируются из средств муниципального бюджета, и их необходимо сохранить, так же как и качество предоставляемых услуг. Губернатором поставлена задача, чтобы в итоге никто не лишился социального пакета, чтобы из отрасли социальной политики не было изъято ни одного рубля, а социальные услуги не приобрели заявительный характер - соцслужбы должны выявлять нуждающихся самостоятельно. Нам, вместе с исполнительной властью, необходимо продумать все механизмы взаимодействия. Для этого у нас есть всё необходимое - и в плане юридической подготовки, и в плане огромного опыта работы в государственных структурах.

Просмотров:186 Красноярская делегация уже посетила реабилитационный центр «Виктория», встретилась с руководством Норильска и городской общественностью. Сегодня специалисты работают в Дудинке.В состав делегации вошли депутаты Заксобрания Людмила Магомедова, Павел Семизоров, Вера Оськина и Илья Зайцев, а также заместитель председателя краевого правительства Алексей Подкорытов, региональный министр социальной политики Ирина Пастухова и её заместитель Денис Голощапов. Визит продлится три дня, с понедельника по среду краевые депутаты и чиновники проводят ряд рабочих встреч с руководством Норильска и Таймыра.В реабилитационном центре «Виктория» гостям рассказали об индивидуальных методиках работы с детьми-инвалидами, в том числе имеющими серьёзные ментальные нарушения. Как отметили сотрудники центра, несмотря на то что учреждение является социальным, дети-инвалиды получают в нём образовательные услуги, направленные на их социализацию. Кроме того, благодаря сотрудничеству с различными учреждениями Норильска выпускники «Виктории» впоследствии трудоустраиваются и становятся полноценными членами общества.На встрече с коллективом прозвучали вопросы сохранения уровня доходов и социальных гарантий работникам при переходе в краевое учреждение соцзащиты, а также всего перечня услуг, которые сегодня получают воспитанники «Виктории».Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края, заверила, что радикальных перемен в области соцзащиты Норильска не произойдёт. По её словам, с 2005 года согласно федеральному законодательству социальная сфера должна находиться в ведении субъекта РФ. В течение многих лет полномочия передавались муниципалитетам, а сейчас происходит не изъятие, а передача системы соцполитики на уровень, предусмотренный законом.- Сегодня видели уникальное учреждение – центр «Виктория», опыт которого надо сохранять и приумножать. Во время встречи у людей наблюдалось несколько настороженное отношение к ситуации. Мы ответили на все их вопросы: не планируется ни сокращение рабочих мест, ни снижение заработной платы. Есть тонкости, заключающиеся именно в норильской специфике, и мы возьмём такие моменты на контроль - с администрацией Норильска мы уже обсудили их и пришли к выводу, что всё решаемо, - подчеркнула министр.Алексей Подкорытов, заместитель председателя правительства Красноярского края:- у нас сложился очень хороший диалог. Тревога, с которой мы предполагали столкнуться, переросла в позитивное настроение. Думаю, что норильчане с большим пониманием отнеслись к текущим процессам.Людмила Магомедова, депутат Заксобрания Красноярского края:- Норильск – особая территория, здесь существуют дополнительные меры социальной поддержки, которые финансируются из средств муниципального бюджета, и их необходимо сохранить, так же как и качество предоставляемых услуг. Губернатором поставлена задача, чтобы в итоге никто не лишился социального пакета, чтобы из отрасли социальной политики не было изъято ни одного рубля, а социальные услуги не приобрели заявительный характер - соцслужбы должны выявлять нуждающихся самостоятельно. Нам, вместе с исполнительной властью, необходимо продумать все механизмы взаимодействия. Для этого у нас есть всё необходимое - и в плане юридической подготовки, и в плане огромного опыта работы в государственных структурах.