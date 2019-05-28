Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 мая 2019, 10:21



В спортивной школе № 6 прошёл выпускной.

Торжественная церемония состоялась в Доме физической культуры. Руководитель заполярного клуба, который также является президентом Ассоциации футбола и мини-футбола Таймыра, пожелал воспитанникам успехов в жизни, поблагодарил за самоотдачу и результаты, которых они добились, обучаясь в стенах спортшколы. 26 выпускников из рук Павла Белкина и директора спортивной школы Владимира Коновалова получили свидетельства об окончании обучения. «Мы прошли огромный путь и проделали колоссальную работу, за которую можно испытывать только чувство гордости. Уверен, что у ребят большое будущее. От лица спортивной школы желаю, чтобы путешествие во взрослую жизнь было наполнено яркими эмоциями, новыми возможностями и исполнением ваших самых заветных желаний. Не прекращайте работу над собой, совершенствуйтесь и развивайтесь. Счастливого пути в новую жизнь!», - приводит слова тренера спортивной школы № 6 Алексея Брусенцова официальный сайт МФК «Норильский никель». Фото предоставлено МФК "Норильский никель"

Просмотров:217 В спортивной школе № 6 прошёл выпускной. Ребят поздравил генеральный директор МФК «Норильский никель» Павел Белкин.Торжественная церемония состоялась в Доме физической культуры. Руководитель заполярного клуба, который также является президентом Ассоциации футбола и мини-футбола Таймыра, пожелал воспитанникам успехов в жизни, поблагодарил за самоотдачу и результаты, которых они добились, обучаясь в стенах спортшколы. 26 выпускников из рук Павла Белкина и директора спортивной школы Владимира Коновалова получили свидетельства об окончании обучения.«Мы прошли огромный путь и проделали колоссальную работу, за которую можно испытывать только чувство гордости. Уверен, что у ребят большое будущее. От лица спортивной школы желаю, чтобы путешествие во взрослую жизнь было наполнено яркими эмоциями, новыми возможностями и исполнением ваших самых заветных желаний. Не прекращайте работу над собой, совершенствуйтесь и развивайтесь. Счастливого пути в новую жизнь!», - приводит слова тренера спортивной школы № 6 Алексея Брусенцова официальный сайт МФК «Норильский никель».Фото предоставлено МФК "Норильский никель"