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28 мая 2019, 12:48



Первые ласточки: сегодня норильские дети отправились в «Артек», открыв тем самым летнюю отпускную кампанию.

Такая массовая поездка наших детей организована впервые: все школьники – победители конкурса, который проводится в рамках тематической образовательной программы «Навыки людей будущего». Цель программы - освоение коммуникативных, лидерских, командных и публичных навыков. В течение трёх недель помимо традиционных летних развлечений ребятам предстоит работать над собственными проектами, осваивать те самые «навыки людей будущего», на которые был направлен конкурс и которые являются конечной целью этой поездки. Следующая группа, 50 юных норильчан, направляющихся на отдых, вылетит 8 июня в Анапу, в лагерь «Вита». Фото из архива "Артека", 2018 год

Просмотров:178 43 норильских школьника сегодня вылетели по маршруту Норильск – Москва - Севастополь, чтобы уже вечером оказаться в крымском Гурзуфе, в «Артеке». Ещё семь человек присоединятся к группе уже на материке. Таким образом в легендарном лагере отдохнут 50 ребят.Такая массовая поездка наших детей организована впервые: все школьники – победители конкурса, который проводится в рамках тематической образовательной программы «Навыки людей будущего». Цель программы - освоение коммуникативных, лидерских, командных и публичных навыков. В течение трёх недель помимо традиционных летних развлечений ребятам предстоит работать над собственными проектами, осваивать те самые «навыки людей будущего», на которые был направлен конкурс и которые являются конечной целью этой поездки.Следующая группа, 50 юных норильчан, направляющихся на отдых, вылетит 8 июня в Анапу, в лагерь «Вита».Фото из архива "Артека", 2018 год